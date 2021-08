Từ vụ tử vong khi 5 bệnh viện không cấp cứu: Sở Y tế TPHCM rút kinh nghiệm

Chiều 16/8, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đã ký văn hỏa tốc gửi các bệnh viện, cơ sở y tế về việc phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu.

Công văn nêu rõ, rút kinh nghiệm từ địa phương xảy ra tình trạng người không mắc Covid-19 bị từ chối cấp cứu vì chuyển đến các cơ sở y tế đã chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị Covid-19, Sở Y tế TPHCM yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố luôn đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu cho dù là người mắc Covid-19 hay không.

Sở Y tế yêu cầu cổng cấp cứu của tất cả bệnh viện phải mở 24/7. Đảm bảo trực cấp cứu theo đúng quy định, nhân viên mang đầy đủ các phương tiện phòng hộ trong suốt ca trực. Không được yêu cầu người bệnh phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính hay dương tính mới tiếp nhận.

Đối với các bệnh viện chuyển đổi công năng một phần theo mô hình bệnh viện tách đôi, phải có buồng cấp cứu sàng lọc Covid-19. Nếu xác định người bệnh là F0 thì chuyển sang khu cách ly điều trị của bệnh viện. Trường hợp người bệnh có kết quả âm tính thì chuyển sang khu điều trị dành cho người bệnh không mắc Covid-19.

Đối với các bệnh viện chuyển đổi công năng hoàn toàn thành bệnh viện điều trị Covid-19, trường hợp người bệnh mắc Covid-19 hoặc chưa xác định, bệnh viện phải bố trí một buồng cấp cứu sàng lọc riêng biệt, nhằm đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu người bệnh, không từ chối bất kỳ ai khi đến cấp cứu, hoạt động 24/7.

Buồng cấp cứu sàng lọc đảm bảo đầy đủ các thuốc, phương tiện và dụng cụ cấp cứu cơ bản. Khi tình hình người bệnh đã ổn định, bệnh viện liên hệ và chuyển người bệnh đến các cơ sở có điều trị cho người mắc Covid-19.

Trường hợp người bệnh tự đến hoặc do xe cấp cứu chuyển đến đã được xác định là F0, bệnh viện phải tiếp nhận và cấp cứu người bệnh. Khi tình hình người bệnh đã ổn định, nếu xác định trường hợp chuyển viện không đúng tuyến theo quy định thì có thể liên hệ chuyển xuống các bệnh viện tầng dưới. Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ Tổ điều phối chuyển viện của Sở Y tế để được trợ giúp.

Riêng đối với các phòng khám đa khoa, tiếp tục duy trì buồng khám và cấp cứu sàng lọc, sau khi sơ cứu thì chuyển đến các bệnh viện điều trị phù hợp.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cần báo cáo ngay về Sở Y tế khi gặp khó khăn trong quá trình phối hợp bàn giao, tiếp nhận người bệnh cấp cứu. Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh.

Trước đó, đêm 13/8, ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị bệnh nặng nên người thân đưa đi cấp cứu tại 5 bệnh viện, cơ sở y tế nhưng không nơi nào tiếp nhận và đưa ra nhiều lý do khác nhau.

Đến rạng sáng 14/8, người thân buộc phải đưa ông D. trở về phòng trọ. Sau đó vài giờ thì ông D. tử vong.

Làm việc với cơ quan chức năng, các cơ sở y tế đã nhận thấy thiếu sót và nhận khuyết điểm. UBND TP Dĩ An cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế này phải chấn chỉnh ngay việc tiếp nhận bệnh nhân, không để sự việc như vừa qua tái diễn. Ngoài ra, các cơ sở y tế phải mở cửa 24/24h, sẽ bị xử lý nghiêm nếu không tiếp nhận khiến bệnh nhân tử vong.