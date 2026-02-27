Ngày 26/2, đoàn lãnh đạo TPHCM do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Anh hùng Lao động, ThS.BS Phan Kim Phương, nguyên Giám đốc Viện Tim TPHCM nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Anh hùng Lao động, ThS.BS Phan Kim Phương (68 tuổi) có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển của ngành phẫu thuật tim hiện đại tại TPHCM và cả nước.

Giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2015 - khi đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Viện Tim TPHCM - bác sĩ Phan Kim Phương giúp đơn vị này không ngừng mở rộng hoạt động, đưa nhiều kỹ thuật phẫu thuật tim hiện đại từng bước tiệm cận trình độ quốc tế.

Hiện nay, dù đã nghỉ hưu, ThS.BS Phan Kim Phương vẫn gắn bó với ngành y tế, đóng góp năng lực và chuyên môn tại một bệnh viện chuyên khoa tim mạch lớn ở TPHCM. Bà cũng dành nhiều tâm huyết với các chương trình mổ tim nhân đạo.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM chúc mừng ThS.BS Phan Kim Phương nhân kỷ niệm ngày 27/2 (Ảnh: GL).

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến bền bỉ của nữ chuyên gia với ngành y tế thành phố. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc bác sĩ nhiều sức khỏe, niềm vui và tiếp tục góp sức cho ngành y tế TPHCM.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, ThS.BS Phan Kim Phương gửi lời cảm ơn và cam kết tiếp tục cống hiến vì sự phát triển của ngành y tế địa phương và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.