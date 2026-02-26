Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế

Ngành y tế Thủ đô sẽ tái cấu trúc

Chiều 26/2, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ Y tế Thủ đô nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, trong suốt 71 năm qua, ngành Y tế Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu đã trực tiếp thăm các gian hàng trưng bày, giới thiệu thành tựu, ứng dụng y tế thông minh, hiện đại của các bệnh viện Trung ương và Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành Y tế Hà Nội xác định rõ phương châm hành động “Tiên phong - Kết nối - Đột phá vì một nền y tế Thủ đô hội nhập, hiện đại, thông minh và nhân văn”.

Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà là định hướng xuyên suốt cho mọi chủ trương, giải pháp và nỗ lực của toàn ngành trong chặng đường phía trước.

Tiên phong để dẫn dắt đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Kết nối để phát huy sức mạnh giữa các sở, ngành của thành phố; giữa các bệnh viện Trung ương, bộ, ngành; giữa các cơ sở y tế trong và ngoài công lập; thúc đẩy hợp tác công tư, hợp tác trong nước và quốc tế.

Hệ thống UAV phục vụ y tế của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh: Minh Nhật).

Đột phá để tạo ra những bước chuyển căn bản về chất lượng dịch vụ, quản trị hệ thống và phát triển nguồn nhân lực.

"Mọi nỗ lực đều hướng tới một nền y tế nhân văn, nơi người bệnh được tôn trọng, được chăm sóc toàn diện và được phục vụ bằng cả chuyên môn và trái tim của người thầy thuốc", TS Diện nêu.

Theo TS Diện, năm 2026 được xác định là năm bản lề để ngành y tế triển khai quyết liệt Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Sở Y tế).

Bên cạnh đó, ngành sẽ lồng ghép đồng bộ các nghị quyết chuyên đề khác như Nghị quyết số 57 về đột phá công nghệ, Nghị quyết số 71 về phát triển thể chất gắn với giáo dục và Nghị quyết số 80 về xây dựng văn hóa y tế, bồi đắp đạo đức nghề nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô sửa đổi, ngành Y tế sẽ tái cấu trúc hệ thống theo hướng bền vững, lập quy hoạch mạng lưới y tế chiến lược gồm hệ thống bệnh viện hạt nhân vệ tinh và trạm y tế phường, xã hiện đại.

Tận dụng tối đa cơ hội từ Luật Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, cách đây 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho cán bộ ngành Y tế với lời dạy “Lương y phải như từ mẫu”.

Lời dạy ấy không chỉ là phương châm hành nghề mà đã trở thành chuẩn mực đạo đức cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam không ngừng rèn đức, luyện tài, tận tụy vì người bệnh.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao quà tặng các đơn vị y tế tiêu biểu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng (Ảnh: Sở Y tế).

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành Y tế Thủ đô tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo.

Thứ hai, coi chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực đột phá; đẩy mạnh liên thông dữ liệu, tăng cường gắn kết giữa Sổ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và hỗ trợ chuyên môn, hướng tới hiện đại hóa toàn diện quy trình khám chữa bệnh.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, nhất là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; chủ động tham mưu giải pháp quản lý theo chuỗi, tăng cường truy xuất nguồn gốc, siết chặt kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, chú trọng xây dựng văn hóa y tế và bồi đắp đạo đức nghề nghiệp; mỗi cán bộ y tế Thủ đô phải văn minh, chuẩn mực, tận tâm, giữ gìn hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc.

Thứ năm, tận dụng tối đa cơ hội từ Luật Thủ đô để tái cấu trúc hệ thống y tế theo hướng hiện đại, thông minh, hội nhập quốc tế; xây dựng mạng lưới bệnh viện hạt nhân vệ tinh đồng bộ; phát triển trạm y tế phường, xã theo mô hình hiện đại.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố sẽ quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách, từ đấu thầu thuốc, vật tư y tế đến cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương và thành phố đã trao tặng các danh hiệu cao quý cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2025.