Những dấu hiệu đầu tiên của suy thận, uống nước cũng có thể nhận ra

Nhiều người chỉ nghĩ đến bệnh thận khi cơ thể xuất hiện phù nặng, tiểu ra máu hoặc phải chạy thận. Tuy nhiên trên thực tế, thận thường “kêu cứu” từ rất sớm thông qua những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là thói quen uống nước và bài tiết nước tiểu.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh thận mạn giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng nên nhiều người không phát hiện cho tới khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Các bác sĩ khuyến cáo điều quan trọng nhất là lắng nghe những thay đổi nhỏ của cơ thể. Nếu xuất hiện kéo dài các biểu hiện như tiểu đêm nhiều, phù nhẹ, mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc bất thường khi uống nước, người dân nên đi kiểm tra chức năng thận thay vì tự chẩn đoán hoặc chủ quan bỏ qua.

Uống nhiều nước nhưng vẫn khát

Suy thận ít dấu hiệu điển hình trừ khi ở giai đoạn muộn (Ảnh: Getty).

Một trong những biểu hiện sớm dễ bị bỏ qua là cảm giác khát nước kéo dài dù đã uống đủ nước.

Bình thường, thận giúp cơ thể duy trì cân bằng nước và điện giải. Khi chức năng lọc bắt đầu suy giảm, khả năng cô đặc nước tiểu cũng bị ảnh hưởng, khiến cơ thể mất nước nhiều hơn qua đường tiểu.

Người bệnh có thể thấy khô miệng, háo nước hoặc thường xuyên muốn uống nước, nhất là vào buổi tối và ban đêm.

Theo National Kidney Foundation, thay đổi trong việc đi tiểu và cảm giác khát kéo dài có thể là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh thận. Khi bộ lọc của thận bị tổn thương, cơ thể sẽ khó giữ cân bằng nước như bình thường.

Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý đây không phải dấu hiệu đặc hiệu riêng cho bệnh thận. Triệu chứng này cũng có thể gặp ở người mắc đái tháo đường, mất ngủ, dùng thuốc lợi tiểu hoặc thời tiết nắng nóng kéo dài.

Tiểu đêm nhiều hơn bình thường

Một thay đổi khác thường gặp là tiểu đêm nhiều.

Theo National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) của Mỹ, người mắc bệnh thận mạn có thể xuất hiện tình trạng tiểu nhiều về đêm, nước tiểu bất thường, phù hoặc mệt mỏi kéo dài khi bệnh tiến triển.

Nếu trước đây ngủ một mạch tới sáng nhưng gần đây phải thức dậy 2-3 lần để đi tiểu, kéo dài nhiều tuần, người dân không nên chủ quan.

Theo các chuyên gia thận tiết niệu, khi thận suy giảm khả năng tái hấp thu nước, nước tiểu sẽ loãng hơn và số lần đi tiểu tăng lên, đặc biệt về đêm.

Ngoài số lần đi tiểu, màu sắc nước tiểu cũng là dấu hiệu cần chú ý. Nước tiểu có bọt kéo dài, sẫm màu, quá nhạt hoặc có mùi lạ đều có thể liên quan đến bất thường chức năng thận.

Vừa uống nước đã thấy nặng người, phù nhẹ

Ở giai đoạn muộn hơn, thận bắt đầu giảm khả năng đào thải dịch dư thừa khỏi cơ thể.

Lúc này, người bệnh có thể xuất hiện phù nhẹ ở mắt cá chân, bàn chân hoặc mí mắt vào buổi sáng. Một số trường hợp cảm thấy nặng người, khó chịu hoặc nhanh mệt sau khi uống nhiều nước.

Theo Mayo Clinic, khi bệnh thận tiến triển, cơ thể có thể giữ nước dẫn đến phù chân tay, khó thở hoặc tăng huyết áp.

Các bác sĩ cho biết đây là dấu hiệu cần đi khám sớm vì chức năng lọc của thận lúc này có thể đã suy giảm đáng kể.

Mệt mỏi dù ngủ đủ giấc

Theo NHS Anh, người có biểu hiện mệt kéo dài, phù chân tay, khó thở hoặc thay đổi bất thường khi đi tiểu nên đi kiểm tra sức khỏe để loại trừ nguy cơ bệnh thận.

Thận không chỉ lọc máu mà còn tham gia sản xuất hormone kích thích tủy xương tạo hồng cầu.

Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể dễ thiếu máu khiến người bệnh thường xuyên mệt mỏi, da xanh, giảm tập trung hoặc chóng mặt nhẹ.

Nhiều người nhầm tình trạng này với stress, mất ngủ hoặc làm việc quá sức nên bỏ qua giai đoạn vàng để phát hiện bệnh.