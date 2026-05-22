8 thực phẩm trong thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng 92 tuổi

Ông Hisao Nagayama là chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Bản, được chú ý khi ở tuổi 92 vẫn duy trì sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn.

Theo chia sẻ với truyền thông, chế độ ăn hằng ngày của ông tập trung vào những thực phẩm giàu dưỡng chất, dễ tìm và có thể kết hợp trong bữa cơm gia đình.

Ít ai biết rằng ông từng mắc bệnh lao nghiêm trọng năm 20 tuổi. Biến cố này trở thành động lực để ông nghiên cứu sâu hơn về dinh dưỡng, miễn dịch và lối sống lành mạnh.

Hisao Nagayama tiết lộ chế độ ăn uống giữ gìn sức khỏe của gia đình trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản (Ảnh: Hisao Nagayama).

Sau nhiều năm tìm hiểu tài liệu lịch sử, đồng thời khảo sát các vùng có nhiều người sống thọ tại Nhật Bản, ông Nagayama đã tổng hợp 8 thực phẩm thường xuất hiện trong chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe người cao tuổi:

Trứng

Thực phẩm đầu tiên được vị chuyên gia này đặc biệt nhấn mạnh chính là trứng gà. Nhiều người thường e ngại việc ăn trứng hằng ngày sẽ làm tăng lượng mỡ máu.

Tuy nhiên, ông Nagayama cho rằng trứng rất giàu thành phần lecithin. Đây là hoạt chất được cho rằng có khả năng loại bỏ các cholesterol xấu cùng các chất béo dư thừa ra khỏi mạch máu.

Việc duy trì thói quen ăn 2 quả trứng mỗi ngày có thể giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu tốt hơn, từ đó ngăn ngừa tình trạng xơ cứng động mạch và ổn định huyết áp cho cơ thể.

Cá

Bên cạnh trứng, các loại cá biển cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thực đơn trường thọ nhờ hàm lượng DHA dồi dào. Thành phần dinh dưỡng này giúp tăng cường trí nhớ và hỗ trợ chức năng của não bộ.

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày, mỗi người có thể linh hoạt lựa chọn giữa ba lát cá ngừ tươi, một phần cá thu nướng hoặc một phần phi lê cá đuôi vàng.

Natto

Một món ăn truyền thống khác của người Nhật cũng được đánh giá cao là natto, tức đậu nành lên men. Món ăn này chứa loại enzyme đặc biệt mang tên nattokinase giúp kích thích tuần hoàn máu và nuôi dưỡng làn da tươi trẻ.

Bí quyết để phát huy tối đa công dụng của thực phẩm này là phải khuấy thật kỹ cho đến khi các sợi đậu nành chuyển sang màu bạc dính.

Tỏi

Tỏi cũng là một nguyên liệu không thể thiếu trong danh sách với thành phần allicin và vitamin C dồi dào. Sự kết hợp này mang lại tác dụng bảo vệ não bộ, nâng cao hệ miễn dịch và bổ sung năng lượng nhanh chóng cho cơ thể. Phương pháp chế biến tối ưu là băm nhỏ tỏi rồi đem ướp cùng tương miso và một chút đường để sử dụng dần trong tuần.

Mận khô

Món mận khô Nhật Bản chứa nhiều axit citric cùng axit succinic, mang lại hiệu quả giảm mệt mỏi và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, các hoạt chất trong quả mận khô còn có thể hỗ trợ ức chế vi khuẩn HP gây viêm loét dạ dày.

Mè

Mè là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa, vitamin nhóm B, vitamin E và khoáng chất. Có thể rắc mè lên cơm, cháo, salad hoặc các món rau để tăng hương vị. Vì mè giàu năng lượng, lượng dùng nên vừa phải, đặc biệt với người đang kiểm soát cân nặng.

Củ cải

Củ cải và các loại rau củ có màu sắc tự nhiên cũng được đánh giá cao trong chế độ ăn của người cao tuổi. Chúng cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Ăn đa dạng rau củ giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát năng lượng nạp vào và góp phần giảm nguy cơ thiếu vi chất.

Trà xanh

Trà xanh là thức uống quen thuộc tại Nhật Bản và nhiều nước châu Á. Trà xanh chứa polyphenol và một số chất chống oxy hóa. Uống trà với lượng phù hợp có thể là một phần của lối sống lành mạnh. Người mất ngủ, nhạy cảm với caffeine hoặc có bệnh dạ dày nên tránh uống trà quá đặc, nhất là vào buổi tối.

Ông Nagayama gợi ý 8 thực phẩm thường xuất hiện trong chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe người cao tuổi (Đồ họa: PV).

Mặc dù các loại thực phẩm kể trên mang lại nhiều lợi ích vượt trội, các chuyên gia y tế vẫn lưu ý rằng không có một loại thức ăn riêng lẻ nào có thể giúp cơ thể cải tử hoàn sinh hoặc ngăn ngừa hoàn toàn bệnh tật. Chìa khóa vàng của sự trường thọ nằm ở một chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt căng thẳng.

Đối với người cao tuổi, thực đơn hằng ngày nên ưu tiên các loại thực phẩm tươi sống, ít qua chế biến sẵn, đảm bảo đủ lượng đạm, nhiều rau xanh, đồng thời chủ động hạn chế tối đa muối, đường và chất béo bão hòa.