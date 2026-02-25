Hàng trăm lời chúc của độc giả Dân trí gửi y bác sĩ nhân ngày 27/2

Chuyên trang Ngày Thầy thuốc Việt Nam trên báo Dân trí ghi nhận nhiều lời chúc, lời cảm ơn gửi tới các “chiến sĩ áo trắng” (Đồ họa: Hải Yến).

Mỗi dòng nhắn gửi là một câu chuyện, một kỷ niệm và trên hết là sự biết ơn chân thành dành cho những người đang ngày đêm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Qua phản hồi của bạn đọc, hình ảnh người thầy thuốc được khắc họa trong nhiều môi trường làm việc khác nhau, từ bệnh viện tuyến trung ương đến cơ sở y tế địa phương, từ phòng khám chuyên khoa đến các khoa cấp cứu hoạt động xuyên đêm.

Dù ở vị trí nào, đội ngũ y bác sĩ vẫn được nhắc đến với tinh thần trách nhiệm, sự điềm tĩnh trong chuyên môn và thái độ tận tâm với người bệnh.

Bạn đọc Bảo Châu chia sẻ rằng điều trân trọng nhất khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn là sự quan tâm rất chân thành từ các bác sĩ. Từng câu hỏi han, động viên khiến chị cảm thấy mình không hề đơn độc trong hành trình chữa bệnh. Nhân dịp 27/2, chị gửi lời tri ân sâu sắc đến những người thầy thuốc đáng kính.

Các bác sĩ trong ca mổ cấp cứu ngư dân kẹt giữa 2 ghe tại Côn Đảo (Ảnh: Sở Y tế TPHCM).

Ở tuyến chuyên khoa, nhiều lời chúc được gửi đến các bác sĩ đã đồng hành cùng bệnh nhân trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Bạn đọc Quỳnh Phạm xúc động nhắc đến bác sĩ Phạm Minh Giang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người đã theo dõi sức khỏe cho chị trong suốt thai kỳ song sinh. Chị không quên gửi lời cảm ơn đến tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã hỗ trợ mình trong ca sinh nở an toàn.

Bạn đọc tên Tuấn gửi lời chúc sức khỏe tới bác sĩ Ngô Xuân Quý, Bệnh viện K. Anh cho biết mình là bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện K từ năm 2015, đến nay đã hơn 10 năm.

Ở khu vực miền Trung, bạn đọc Trung Lê nhắc đến bác sĩ Ngọc thuộc khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế. Anh kể lại khoảnh khắc được khâu vết thương vào tối mùng 4 Tết với sự tận tâm và chu đáo. Với anh, đó không chỉ là một thủ thuật y khoa mà còn là sự sẻ chia trong thời điểm đặc biệt của năm mới.

Bên cạnh những lời tri ân cụ thể, rất nhiều bạn đọc gửi lời chúc chung đến toàn ngành y.

Bạn đọc Toàn Vy viết rằng chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể y bác sĩ ngày đêm khám chữa bệnh cho người dân Việt Nam và chúc mọi người cùng gia đình luôn mạnh khỏe, thành công…

Hàng trăm lời chúc của độc giả Dân trí gửi y bác sĩ nhân ngày 27/2 (Ảnh chụp màn hình).

Hàng trăm lời chúc gửi về không chỉ là món quà tinh thần nhân dịp 27/2 mà còn là sự ghi nhận cho những cống hiến thầm lặng của các “chiến sĩ áo trắng”.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để xã hội nhìn lại và trân trọng hơn những đóng góp của ngành y. Những lời nhắn gửi trên báo Dân trí không chỉ lan tỏa tinh thần biết ơn mà còn phản ánh niềm tin của người dân vào trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc.