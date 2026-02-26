Bệnh viện Việt Nam thực hiện hơn 1.300 ca ghép tạng trong 10 năm

10 năm trước, khi lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam vẫn còn nhiều rào cản về hạ tầng và nhận thức xã hội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên, lấy thận bằng phẫu thuật nội soi từ người hiến sống - đặt nền móng cho lĩnh vực ghép tạng tại bệnh viện này.

Hành trình ghép tạng của bệnh viện gắn liền với những dấu mốc của y học Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tính đến nay, tổng số ca ghép tại bệnh viện đã đạt hơn 1.300 ca ghép mô, tạng.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép thận cho một bệnh nhi vào tháng 4/2025 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống phức tạp hiện đã có thể thực hiện thường quy, đưa bệnh viện trở thành trung tâm ghép gan hàng đầu Đông Nam Á. Bệnh viện trở thành địa chỉ của nhiều bệnh nhân điều trị các bệnh lý gan mật hiểm nghèo, mở ra cánh cửa hy vọng cho bệnh nhân không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực.

Trong năm 2025, bệnh viện đã thiết lập kỷ lục thực hiện 19 ca ghép mô, tạng chỉ trong một tuần, chứng minh năng lực điều phối, gây mê hồi sức và phẫu thuật ở cường độ cao.

Đáng chú ý, những đột phá kỹ thuật trong năm qua còn được thể hiện ở sự thành công của ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ ba đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 4/2025.

Bệnh viện đã đưa kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống trở thành kỹ thuật thực hiện thường quy (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Với quan điểm "thành tựu y học chỉ thực sự giá trị khi được nhân rộng để cứu sống nhiều người hơn", Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chủ động lan tỏa tri thức chuyên môn, chuyển giao các kỹ thuật ghép tạng cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Hiện đơn vị đã và đang hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép thận, ghép gan và ghép phổi cho 10 bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương, bao gồm cả hệ thống quân y và dân y.

Nhiều đơn vị y tế nhận chuyển giao hiện nay đã có thể tự chủ thực hiện các ca ghép thận, ghép gan thường quy, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và mở ra cơ hội sống cho những người bệnh nghèo ở vùng sâu, vùng xa với chi phí thấp nhất.

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục xác định ghép mô, tạng là mũi nhọn chiến lược, ưu tiên mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các kỹ thuật ghép đã làm chủ; phát triển ghép từ người hiến chết não, đẩy mạnh ghép đa tạng và các kỹ thuật ghép phức tạp nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến; từng bước chuẩn bị điều kiện triển khai ghép từ người hiến chết tim và ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy - ghép tạng.