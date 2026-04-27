TPHCM: Bé gái 9 tháng tuổi nuốt bóng đèn LED, nhập viện nguy kịch

Tối 26/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, trong ngày nghỉ lễ, các bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp hóc dị vật đường thở rất nguy hiểm.

Bệnh nhi là bé N. (9 tháng tuổi, trú tại Đồng Tháp) đi khám vì ho nhiều trong 2 ngày. Tại cơ sở y tế địa phương, các bác sĩ chụp X-quang và phát hiện có dị vật bất thường, nên chuyển thẳng bệnh nhi lên tuyến trên. Đáng chú ý, gia đình không nắm được thời điểm bé ngậm và sặc dị vật, cũng không biết bệnh nhi nuốt gì.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, kết quả chụp chiếu hình ảnh cho thấy dị vật nằm ở phế quản gốc phải, kèm theo dấu hiệu xẹp phổi phải và tràn khí trung thất - những biến chứng báo hiệu tình trạng phức tạp.

Dị vật được ghi nhận ở phế quản gốc phải của bệnh nhi khi chụp X-quang (Ảnh: BV).

Lập tức, BSCKI Lý Phạm Hoàng Vinh, khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hội chẩn ngay cùng lãnh đạo khoa, phối hợp ê-kíp gây mê tiến hành nội soi cấp cứu cho bé.

Dị vật nghi ngờ là một bóng đèn LED nằm sâu trong phế quản. Nhưng để lấy dị vật ra không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất nằm ở cấu trúc của bóng đèn LED, vì phần đuôi đèn phình to và sắc nhọn, dễ mắc kẹt lúc kéo qua thanh quản, khiến nguy cơ gây trầy xước, rách niêm mạc hoặc kẹt lại ngay giữa 2 dây thanh là rất cao.

Đặc biệt, đường thở của cháu bé 9 tháng tuổi rất nhỏ, khó quan sát và thao tác. Bác sĩ buộc phải xoay chỉnh dị vật từng chút một và lựa hướng tối ưu để đưa phần đầu đèn ra trước, hạn chế tối đa tổn thương.

Với dị vật sắc nhọn như vậy, nguy cơ gây tràn khí màng phổi trong quá trình can thiệp hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, ê-kíp Ngoại Lồng ngực cũng được huy động sẵn sàng, chuẩn bị phương án đặt dẫn lưu ngực khẩn cấp nếu có biến chứng.

Bằng thao tác đúng chuyên môn, sự tỉ mỉ xoay trở từng milimet để lấy dị vật trong phế quản rất bé, cùng sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y bác sĩ liên chuyên khoa, bóng đèn LED mắc kẹt cuối cùng đã được ê-kíp lấy ra an toàn khỏi cơ thể bệnh nhi.

Bóng đèn LED được lấy ra khỏi cơ thể cháu bé sau khi can thiệp (Ảnh: BV).

Sau can thiệp, đường thở của bé gái thông thoáng, không ghi nhận tổn thương đáng kể hay biến chứng tràn khí, tình trạng hô hấp ổn định hơn. Hiện tại, bé giảm ho và được tiếp tục theo dõi, chờ đủ điều kiện sẽ xuất viện.

Theo BSCKI Lý Phạm Hoàng Vinh, dị vật đường thở ở trẻ nhỏ luôn là cấp cứu nguy hiểm, đặc biệt với các vật có hình dạng bất thường như bóng đèn LED. Không chỉ gây tắc nghẽn, những dị vật này còn có thể gây trầy xước, thủng đường thở hoặc dẫn đến các biến chứng nặng nề nếu xử trí không đúng cách.

Thống kê cho thấy, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhiều lần tiếp nhận các trường hợp bé sặc bóng đèn LED - từ bệnh nhi 4 tháng tuổi đến những trẻ lớn - nên rất cần nâng cao cảnh giác.

Trường hợp này cũng cho thấy một nguy cơ đáng lo ngại, rằng trẻ có thể hít dị vật mà không ai phát hiện. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngậm các vật nhỏ, đặc biệt là thiết bị điện tử như bóng đèn LED, pin, linh kiện…

Phụ huynh phải quan sát, chú ý trẻ trong sinh hoạt hằng ngày, cất gọn các vật dụng nhỏ, sắc nhọn... Khi nghi ngờ trẻ hít sặc dị vật, cần sơ cứu đúng cách (áp dụng kỹ thuật Heimlich) và đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức để được can thiệp kịp thời.