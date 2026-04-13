Ho khan kéo dài cả năm, “thủ phạm” là hạt hồng xiêm mắc trong đường thở

Ngày 13/4, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về trường hợp trẻ bị dị vật trong đường thở suốt 13 tháng không được phát hiện.

Gia đình bệnh nhi cho biết, trong một lần ăn hồng xiêm vào tháng 2/2025, bé H. bị ho sặc sụa, tức ngực nhưng chỉ sau vài phút, cơn ho tự hết.

Trong suốt 13 tháng sau đó, trẻ ho khan kéo dài, không sốt, không khó thở rõ rệt. Gia đình nhiều lần tự mua thuốc điều trị nhưng không cải thiện. Tuy nhiên, họ không nghĩ đến khả năng còn dị vật trong đường thở của trẻ.

Gần đây, khi triệu chứng ho tăng nặng, trẻ được đưa đi khám, chụp cắt lớp vi tính tại bệnh viện địa phương, phát hiện dị vật ở phế quản phải và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hạt hồng xiêm được các bác sĩ lấy khỏi đường thở bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại Trung tâm Hô hấp, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản để gắp dị vật. Tuy nhiên, quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn, các bác sĩ phải phối hợp phương pháp nội soi ống cứng kết hợp laser để cắt bỏ các tổ chức viêm, mô hạt bao quanh dị vật, qua đó giải phóng và gắp thành công dị vật là hạt hồng xiêm kích thước khoảng 1×3 cm.

BSCKII Nguyễn Thị Thu Nga, Phó Trưởng khoa Khám và Thăm dò Hô hấp, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, dị vật tồn tại lâu ngày trong đường thở có thể gây viêm, phù nề, hình thành tổ chức xung quanh, khiến việc tiếp cận và lấy ra trở nên khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và tính mạng của trẻ.

Một trường hợp khác, bé gái 3 tuổi ở Sơn La nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do hóc hạt dẻ cười. Do trẻ vừa ăn vừa khóc nên đã hít mạnh khiến dị vật lọt vào đường thở.

Sau khi tiến hành sơ cứu tại chỗ, dị vật rơi ra một phần, vì vậy, gia đình tiếp tục theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, ngày hôm sau, trẻ ho nhiều, khó thở tăng dần, có dấu hiệu tím tái nên gia đình đưa trẻ đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Trẻ 3 tuổi hóc dị vật là hạt dẻ cười vào đường thở (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

ThS.BS Bùi Vũ Anh, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cho trẻ thở oxy, kiểm soát đường thở, đồng thời thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn khẩn cấp với Trung tâm Hô hấp để nội soi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ từ khi nhập viện, dị vật được lấy ra thành công”.

Bác sĩ cho biết, khi bị dị vật đường thở, trẻ có thể bị hóc cấp tính gây tắc nghẽn, suy hô hấp, có thể đe dọa tính mạng nhanh chóng. Trẻ cũng có thể bị hóc dị vật bỏ sót, âm thầm kéo dài. Theo đó, dị vật gây ra các biểu hiện ho dai dẳng, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp sau cơn sặc ban đầu, trẻ có thể không có các biểu hiện tổn thương rõ ràng, dù dị vật vẫn còn trong đường thở, điều này khiến gia đình chủ quan.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ có hóc dị vật, hoặc trẻ có một trong các dấu hiệu: ho sặc sụa khi ăn; thở rít, khó thở, tím tái; ho kéo dài không rõ nguyên nhân, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được chẩn đoán, điều trị hóc dị vật nếu có.