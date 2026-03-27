Nuốt xương cá, người đàn ông bất ngờ bị dị vật “chui” vào gan

Ngày 26/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vài ngày trước, nam bệnh nhân D.N.H.Đ. (45 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị và hạ sườn phải.

Bệnh nhân cho biết, tình trạng đau bụng này đã kéo dài nhiều tháng, khám nhiều nơi không khỏi.

Bác sĩ thực hiện khâu nội soi tình trạng của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị giãn đường mật trong gan, bất thường đường mật vùng rốn gan... Đặc biệt, qua hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy có một dị vật cản quang dài khoảng 3cm ở vùng rốn gan, nghi ngờ là nguyên nhân gây tắc mật.

Bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng, thấy ống gan chung có xương cá đâm từ ngoài vào, phía trên tạo sỏi kẹt ngay xương. Sau đó, bác sĩ lấy dị vật là xương cá dài khoảng 3cm ra ngoài.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng đau bụng cải thiện rõ rệt, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BSCKII Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, hóc xương là một tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Các dị vật đường tiêu hóa như tăm, xương cá hoặc vật sắc nhọn có nguy cơ đâm thủng ống tiêu hóa, gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ, việc dị vật bị nuốt phải rồi di chuyển đến gan như trường hợp của bệnh nhân nói trên là cực kỳ hiếm gặp. Dị vật gây tắc đường mật, có nguy cơ dẫn đến giãn đường mật, tổn thương tế bào gan và xơ gan thứ phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng trong ăn uống, đặc biệt khi sử dụng các thực phẩm có xương nhỏ, sắc nhọn; đồng thời nên đến cơ sở y tế sớm khi có các triệu chứng bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, vàng da để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.