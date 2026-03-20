Dị vật nam châm "xếp hàng dài", gây thủng ruột bé trai 5 tuổi

Ngày 20/3, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về trường hợp bé trai 5 tuổi ở Hà Tĩnh bị thủng ruột do có nhiều dị vật nam châm trong ổ bụng.

Gia đình bệnh nhi cho biết, trước khi vào viện, trẻ xuất hiện biểu hiện tiểu buốt. Khi đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương thăm khám, kết quả siêu âm và xét nghiệm tại bệnh viện địa phương cho thấy trẻ bị viêm bàng quang và được kê đơn điều trị tại nhà, tuy nhiên các triệu chứng không cải thiện.

Kết quả tái khám và chụp X-quang phát hiện dị vật "xếp hàng dài" trong ổ bụng trẻ nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Mẹ bệnh nhi cho biết, gia đình không biết trẻ đã nuốt dị vật từ khi nào, vì các khối nam châm xếp hình của đồ chơi khá to nên không nghĩ con có thể nuốt được. Trẻ cũng không có bất thường gì ngoài biểu hiện tiểu buốt.

Các viên nam châm trong bộ đồ chơi xếp hình tại nhà của trẻ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

ThS.BS Vũ Thanh Tú, Trung tâm Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết sau khi thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và theo dõi diễn biến, các bác sĩ nhận thấy dị vật trong đường tiêu hóa không di chuyển theo thời gian.

"Thông thường, dị vật trong đường tiêu hóa sẽ được nhu động ruột đẩy dần ra ngoài. Tuy nhiên, trong trường hợp này, dị vật không di chuyển. Từ thông tin gia đình cung cấp về loại đồ chơi có các viên nam châm nhỏ có thể hút vào nhau, các bác sĩ chẩn đoán trẻ đã nuốt phải nhiều viên nam châm trong nhiều thời điểm", ThS Tú thông tin.

Sau khi xác định dị vật có từ tính và không thể tự đào thải ra ngoài, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho trẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện nhiều viên nam châm nhỏ dính vào nhau thành một chuỗi, gây thủng ruột.

Hình ảnh dị vật qua chụp X-quang và viên nam châm sau khi được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau 4 ngày được lấy dị vật, khâu lỗ thủng và đặt dẫn lưu, bệnh nhi đã sinh hoạt bình thường, bắt đầu được tập ăn trở lại, dự kiến sẽ được ra viện trong một vài ngày tới.

Theo ThS Tú, mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện do nuốt phải các dị vật như cúc áo, đồng xu, tăm hoặc chi tiết nhỏ của đồ chơi. Đặc biệt, các chi tiết có từ tính có thể gây nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

"Nam châm là vật liệu có từ tính mạnh. Khi trẻ nuốt từ hai viên trở lên ở các thời điểm khác nhau, chúng có thể nằm ở các đoạn ruột khác nhau nhưng vẫn hút dính vào nhau qua thành ruột. Lực hút này tạo áp lực kéo dài lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, dẫn đến hoại tử và thủng ruột. Nếu không được phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến viêm phúc mạc, tắc ruột, sốc nhiễm trùng và đe dọa tính mạng", Ths Tú cho biết.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ, tránh các vật nhỏ, sắc nhọn dễ làm tổn thương hoặc đồ chơi nhỏ có từ tính mà trẻ dễ nuốt phải. Đồng thời cần quan sát môi trường sinh hoạt của trẻ để hạn chế nguy cơ nuốt phải dị vật.

Trong trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, nôn, rối loạn tiêu hóa,… hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.