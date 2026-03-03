Liên tiếp ca nuốt dị vật: Xương gà găm thực quản, trẻ nuốt pin cúc áo

Ngày 3/3, Bệnh viện Bach Mai thông tin, trong những ngày qua, bệnh viện tiếp nhận 3 ca nuốt, hóc dị vật nguy hiểm.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân H.V.Q. (66 tuổi, Sơn La). Sau bữa ăn có món thịt gà, ông thấy nuốt đau, vướng cổ nhưng nghĩ chỉ là “mắc xương nhẹ”.

Một ngày sau, tình trạng không giảm, ông được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy mảnh xương dài gần 3cm mắc ngang thực quản bệnh nhân, nghi gây tổn thương thành thực quản.

Khi tiến hành nội soi, bác sĩ xác định xương gà đã găm vào niêm mạc, tạo vết rách nhỏ.

PGS.TS Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Nếu để muộn, xương sắc nhọn có thể gây thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất - biến chứng rất nặng, điều trị khó khăn".

Hình ảnh pin cúc áo trong dạ dày bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trường hợp thứ 2 là bé trai 9 tuổi. Trẻ vô tình nuốt phải pin cúc áo - loại pin thường có trong đồ chơi, điều khiển từ xa hoặc đèn trang trí.

Gia đình phát hiện kịp thời và đưa bé đi khám ngay. Kết quả chụp X-quang phát hiện dị vật trong ổ bụng.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi dạ dày, lấy pin ra an toàn.

"Pin cúc áo có thể gây bỏng hóa chất rất nhanh, chỉ sau vài giờ làm tổn thương nghiêm trọng thực quản hoặc dạ dày. Nhiều trường hợp trên thế giới đã ghi nhận biến chứng nặng do xử trí muộn", bác sĩ Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật cảnh báo.

Trường hợp thứ 3 là bà V.T.N. (74 tuổi, Hà Nội) xuất hiện nuốt nghẹn sau khi ăn măng trong mâm cỗ. Khi bị nghẹn, bà thử nhiều cách dân gian như uống nước thật nhiều, nuốt cơm to, ăn thêm rau… nhưng vẫn có cảm giác nuốt nghẹn.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được tiến hành nội soi dạ dày, các bác sĩ đã gắp được miếng măng to vướng trong thực quản.

Bác sĩ cảnh báo, nguy cơ hóc, nuốt phải dị vật nguy hiểm luôn hiện hữu. Khi không may bị hóc, người bệnh đừng cố gắng tự xử lý bằng cách nuốt cơm, uống nước nhiều để đẩy dị vật xuống. Việc này có thể khiến dị vật găm sâu hơn và làm tổn thương nặng hơn.

Để phòng nguy cơ hóc dị vật, nên cắt nhỏ thức ăn cho người cao tuổi; nhắc trẻ em không vừa ăn vừa cười đùa, chạy nhảy. Khi nghi ngờ hóc dị vật, cần đi khám sớm, nhất là khi xuất hiện các biểu hiện nuốt đau, vướng kéo dài; cảm giác có vật mắc ở cổ hoặc ngực; trẻ nuốt phải pin, vật kim loại; khó thở, đau ngực, sốt...