Theo báo cáo từ Sở Y tế Nghệ An, ngày 6/12, trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 84 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam và Công ty TNHH JTEC. Các suất ăn sẵn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Thương mại B.A.C.

Sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã báo cáo Sở Y tế và cử đoàn cán bộ điều tra. Mẫu thực phẩm và bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để xác định nguyên nhân. Đến 17/12, tất cả bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Vụ ngộ độc xảy ra tại hai nhà máy ở Nghệ An làm 84 công nhân phải nhập viện (Ảnh: Phan Ngọc).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy ngộ độc có thể do histamin trong cá bạc má chiên và vi sinh vật như E.coli, Coliforms trong một số mẫu thức ăn khác.

Sở Y tế Nghệ An đã đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn tập thể, nhằm ngăn chặn thực phẩm không an toàn.

Ban quản lý các khu kinh tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh được yêu cầu tăng cường tập huấn, truyền thông về an toàn thực phẩm, đồng thời thanh tra, kiểm tra thường xuyên các cơ sở bếp ăn tập thể.

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Sở Y tế Nghệ An sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại B.A.C và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.