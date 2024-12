Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã nhận được thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam (khu công nghiệp WHA) và Công ty TNHH JTEC Nghệ An (khu công nghiệp VSIP).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định vào khoảng 11h30 ngày 6/12, Công ty Cổ phần thương mại B.A.C đã cung cấp 1.215 suất ăn trưa cho 3 công ty, bao gồm Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam, Công ty TNHH JTEC Nghệ An và Công ty may mặc NAKANO.

Công nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An (Ảnh: Ngọc Phan).

Bữa ăn trưa bao gồm cơm, cá bạc má chiên, trứng gà luộc, dưa xào thịt, rau cải xào, thịt kho củ cải, canh chua và cam tráng miệng.

Sau khi ăn, vào khoảng 13h cùng ngày, các triệu chứng ngộ độc như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đi ngoài, nóng sốt và nổi ban mẩn đã xuất hiện.

Tổng cộng 84 công nhân đã được chuyển đến các bệnh viện để cấp cứu và điều trị.

Đến 20h cùng ngày, 43 trường hợp đã ổn định và xuất viện, trong khi 41 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi.

Riêng Công ty May mặc NAKANO không ghi nhận trường hợp ngộ độc nào dù có 112 người ăn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số tồn tại của Công ty Cổ phần thương mại B.A.C, bao gồm vệ sinh không đảm bảo, bố trí khu vực không hợp lý và có côn trùng gây hại. Đơn vị này cũng chưa thực hiện đúng quy định về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Đoàn điều tra đã lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm và xác định nguyên nhân vụ việc. Hiện tại, Công ty Cổ phần thương mại B.A.C đã bị tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục các tồn tại.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để truy xuất nguồn gốc thực phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.