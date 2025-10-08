Thức uống ngày mưa đánh bay mỡ nội tạng

Theo công bố trên Metabolism Journal, hai hoạt chất chính trong gừng là gingerol và shogaol có khả năng kích thích quá trình sinh nhiệt, khi cơ thể dùng năng lượng để tạo ra nhiệt, từ đó tăng tốc độ đốt cháy mỡ, đặc biệt ở vùng nội tạng.

Một thử nghiệm của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) thực hiện trên 80 người thừa cân cho thấy, sau 12 tuần uống trà gừng mỗi ngày, vòng eo trung bình giảm 4,1cm và lượng mỡ nội tạng (đo bằng MRI) giảm tới 12%.

Khi chanh kết hợp cùng gừng: Hiệu quả được nhân đôi

Nước chanh chứa nhiều vitamin C và acid citric, hai hợp chất có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất béo.

Theo European Journal of Clinical Nutrition, những người có nồng độ vitamin C trong máu cao có tốc độ oxy hóa chất béo cao hơn 30% so với nhóm thiếu hụt.

Trà gừng chanh mang lại nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: AI).

Khi kết hợp cùng gừng, hai nguyên liệu này tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ. Gừng kích hoạt enzyme AMPK, được ví như công tắc năng lượng của tế bào, khiến cơ thể ưu tiên sử dụng mỡ dự trữ để tạo năng lượng.

Trong khi đó, vitamin C và acid citric của chanh giúp gan sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa nội sinh có tác dụng giải độc và giảm sự tích tụ mỡ trong gan.

Những nghiên cứu gần đây còn cho thấy gừng giúp cải thiện tình trạng viêm mạn tính mức thấp, yếu tố cốt lõi dẫn đến béo bụng. Gingerol trong gừng giúp giảm nồng độ TNF alpha và CRP, hai chỉ dấu viêm thường tăng cao ở người có mỡ nội tạng.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi tại Hàn Quốc năm 2023 sử dụng chiết xuất gừng hấp giàu shogaol cho 80 người béo phì. Sau 12 tuần, nhóm dùng gừng hấp giảm cân và giảm mỡ rõ rệt so với nhóm đối chứng, mà không gặp tác dụng phụ nghiêm trọng.

Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong các nghiên cứu trên động vật. Khi bổ sung 5% bột gừng vào khẩu phần ăn, chuột thí nghiệm giảm rõ rệt lượng mỡ nội tạng, đồng thời cải thiện chức năng gan và giảm viêm mô mỡ.

Không chỉ gừng, chanh cũng có những bằng chứng thuyết phục. Chiết xuất polyphenol từ chanh có khả năng ức chế sự tích tụ mỡ và tăng biểu hiện gen phân giải axit béo tại gan.

Các nhà khoa học Nhật Bản còn thử nghiệm chanh lên men, kết quả cho thấy nhóm chuột ăn chanh lên men giảm cân, giảm triglycerid và tăng HDL - loại cholesterol tốt cho tim mạch.

Giúp ổn định đường huyết và giảm tích tụ mỡ

Trà gừng chanh còn được ghi nhận có tác dụng ổn định đường huyết sau bữa ăn. Nhờ khả năng cải thiện độ nhạy insulin, loại thức uống này giúp giảm lượng glucose dư thừa trong máu, hạn chế việc chuyển hóa đường thành mỡ dự trữ.

Đây là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa mỡ nội tạng, đặc biệt ở những người có chế độ ăn giàu tinh bột hoặc làm việc ít vận động.

Một nghiên cứu tại Đại học Y Tokyo năm 2024 cho thấy, những người uống trà gừng chanh hai lần mỗi ngày trong hai tháng có mức giảm trung bình 9% chỉ số mỡ nội tạng, đồng thời cải thiện chức năng gan và giảm nồng độ triglycerid trong máu.

Cách pha trà gừng chanh đạt hiệu quả cao

Nguyên liệu:

- 3 đến 4 lát gừng tươi

- 200ml nước sôi

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách dùng: Uống khi còn ấm, tốt nhất là vào buổi sáng khi dạ dày rỗng hoặc sau bữa ăn khoảng 30 phút. Với người bị viêm dạ dày, nên tránh uống khi đói. Duy trì 1 đến 2 ly mỗi ngày trong ít nhất 8 tuần để cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. Bạn có thể thêm 1 thìa mật ong nguyên chất (không quá 5g) để tăng hương vị

Dù có nhiều lợi ích được ghi nhận, các chuyên gia khuyến cáo trà gừng chanh chỉ nên được xem như một phần trong lối sống lành mạnh, chứ không thể thay thế cho chế độ ăn cân bằng hay tập luyện thể chất.

Người đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc hạ huyết áp hoặc có vấn đề về dạ dày nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, tính acid trong chanh có thể ảnh hưởng đến men răng nếu uống lâu dài, vì vậy nên súc miệng sau khi dùng.