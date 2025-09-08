Muốn giảm mỡ nội tạng, đừng bỏ qua 5 loại rau này

Mỡ nội tạng là một loại mỡ nằm sâu trong bụng, bao quanh các cơ quan như gan và ruột. Không giống như mỡ dưới da, bạn không thể nhìn thấy mỡ nội tạng. Tuy nhiên, mỡ nội tạng gây ra đủ loại vấn đề cho sức khỏe.

Đó là vì loại mỡ này giải phóng các hợp chất có hại vào máu, làm tăng tình trạng viêm khắp cơ thể. Nếu không được kiểm soát, điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim, tiểu đường tuýp 2 và ung thư.

Tin tốt là có những cách bạn có thể làm để giảm mỡ nội tạng, chẳng hạn như ăn một số loại rau nhất định.

"Các loại rau phù hợp không chỉ giúp no bụng. Chúng góp phần tích cực vào sự cân bằng nội tiết tố, quá trình giải độc gan, sức khỏe đường ruột và giảm tín hiệu viêm", Thạc sĩ Erin Jowett, chuyên gia dinh dưỡng, cho biết.

Cải bó xôi hay rau chân vịt

Trong số các loại rau lá xanh thì cải bó xôi là loại giàu chất dinh dưỡng nhất (Ảnh: N.P).

Theo Engting Well, cải bó xôi giàu lutein, zeaxanthin và beta carotene, là thành viên của một họ hợp chất thực vật gọi là carotenoid.

“Carotenoid là các hợp chất chống oxy hóa có trong các loại rau củ màu đỏ, cam, vàng và một số loại rau xanh. Chúng giúp chống viêm và có thể đóng vai trò trong việc chống lại sự tích tụ mỡ”, Thạc sĩ Allison Knott cho biết.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nồng độ carotenoid trong huyết thanh cao hơn có liên quan đến mức mỡ nội tạng thấp hơn.

Các loại rau củ giàu carotenoid, như cải bó xôi, có thể đặc biệt hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng. Ví dụ, một nghiên cứu trên nam giới trung niên béo phì cho thấy họ càng ăn nhiều rau chứa carotenoid thì càng ít mỡ nội tạng. Loại rau này cũng giàu chất xơ và ít calo, có thể giúp no lâu, giúp bạn ăn ít hơn.

Súp lơ

Thạc sĩ Jowett cho biết, súp lơ là một loại rau họ cải chứa nhiều hợp chất gọi là glucosinolate.

Khi bạn ăn rau họ cải, quá trình nhai sẽ giúp chuyển hóa glucosinolate của súp lơ thành dạng hoạt động, gọi là sulforaphane. Đó là một điều tốt vì sulforaphane có liên quan đến việc giảm viêm và cải thiện độ nhạy insulin, cả hai đều có thể bảo vệ chống lại mỡ nội tạng.

Súp lơ xanh ít calo và giàu chất xơ giúp kiểm soát sự thèm ăn và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm. Đây cũng là một nguồn chất xơ dồi dào, có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cảm giác no.

Cải Brussels

Bắp cải Brussels mang lại tác dụng gấp đôi trong việc chống lại mỡ nội tạng nhờ sự kết hợp giữa sulforaphane và carotenoid. Sulforaphane trong cải Brussels cũng có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính liên quan đến mỡ nội tạng, chẳng hạn như ung thư, tiểu đường và bệnh tim.

Ngoài sự kết hợp mạnh mẽ của các hợp chất chống viêm, cải Brussels còn chứa nhiều chất xơ. Một cốc cải Brussels sống cung cấp cho bạn 3g chất xơ với lượng calo dưới 40.

Atiso

Theo Thạc sĩ Melissa Mitri, chuyên gia dinh dưỡng, atiso là một trong những loại rau củ giàu chất xơ nhất, giúp tăng cảm giác no và giảm lượng calo tiêu thụ. Chất xơ của chúng cũng giúp hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng và giảm mỡ, bao gồm cả mỡ nội tạng.

Bắp cải tím

Bắp cải tím cũng giúp đốt cháy chất béo (Ảnh minh họa: WP).

Loại rau củ màu tím đỏ này rất giàu chất chống oxy hóa mạnh, được gọi là anthocyanin, có thể giúp đốt cháy chất béo.

Một số nghiên cứu cho thấy anthocyanin cũng có thể giúp giảm mỡ nội tạng. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy những người cho biết tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu anthocyanin nhất có ít mỡ nội tạng hơn những người ăn ít thực phẩm chứa anthocyanin.

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được cơ chế này. Tuy nhiên, họ nghi ngờ rằng điều này có thể liên quan đến khả năng của anthocyanin trong việc tạo ra những thay đổi có lợi cho vi khuẩn đường ruột, giúp cơ thể đốt cháy chất béo.

Và nếu bạn thích kim chi, bạn sẽ vui mừng khi biết rằng món ăn lên men làm từ cải thảo này cũng có thể giúp giảm mỡ nội tạng. Kimchi rất giàu lợi khuẩn tự nhiên, đặc biệt là lactobacillus, có liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng.

Các chiến lược khác để giảm mỡ nội tạng:

- Ăn nhiều trái cây hơn

Hàm lượng chất xơ và nước cao trong rau củ quả giúp tăng khối lượng cơ và giúp bạn no lâu, giúp bạn dễ dàng ăn ít hơn để hỗ trợ giảm mỡ, bao gồm cả giảm mỡ nội tạng.

- Thử một số bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT)

Tất cả các bài tập đều có lợi cho cơ thể. Nhưng nếu bạn muốn đốt cháy mỡ bụng, hãy thêm một số bài tập cường độ cao ngắt quãng vào thói quen tập thể dục hằng ngày.

- Kiểm soát căng thẳng

Quá nhiều căng thẳng có thể làm tăng hormone căng thẳng cortisol. Và mức cortisol cao mãn tính có thể thúc đẩy việc tích trữ mỡ bụng.

- Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ có liên quan đến lượng mỡ nội tạng cao hơn, có thể là do sự thay đổi của hormone não và hormone gây đói.

- Cắt giảm đồ uống có cồn

Rượu chứa nhiều calo và có thể chứa nhiều đường bổ sung, có thể làm tăng mỡ nội tạng.