Thu hồi sữa Aptamil tại Anh do nghi nhiễm độc tố

Aptamil là một trong những sản phẩm phải thu hồi tại Anh do nghi chứa chất độc (Ảnh: Alamy).

Theo thông tin từ tờ Independent, Tập đoàn Danone cho biết đã chủ động thu hồi một số sản phẩm được sản xuất tại Ireland, sau khi nhận được khuyến cáo từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) liên quan đến nguy cơ nhiễm độc tố cereulide.

Cereulide là một độc tố có cấu trúc phân tử rất bền, không bị phân hủy dưới tác động của nhiệt. Chất này không thể bị loại bỏ hoàn toàn ngay cả khi sản phẩm đã được nấu sôi hoặc đun nóng.

Khi xâm nhập vào cơ thể, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, cereulide có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi và chán ăn. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, chất này có thể dẫn tới mất nước hoặc rối loạn trao đổi chất ở trẻ nhỏ nếu không được chăm sóc y tế kịp thời.

Với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, các triệu chứng ngộ độc do cereulide thường ở mức độ nhẹ và có thể tự khỏi trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những người có hệ miễn dịch suy yếu, mức độ nguy hiểm có thể cao hơn đáng kể.

Đáng chú ý, cereulide cũng được cho là có liên quan tới đợt thu hồi sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Nestlé trên phạm vi toàn cầu hồi đầu tháng.

Theo FSAI, các sản phẩm liên quan đều được sản xuất tại Ireland, song không có lô hàng nào được phân phối tại thị trường nội địa. Thay vào đó, các lô sản phẩm này đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh và một số thị trường quốc tế khác. FSAI cũng đã thông báo vụ việc tới Ủy ban châu Âu để phối hợp giám sát.

Nguyên nhân của đợt thu hồi được xác định liên quan tới một nguyên liệu đầu vào là dầu ARA được sản xuất tại Trung Quốc. Nguyên liệu này bị nhiễm cereulide và đã được sử dụng trong bột nền để sản xuất sữa công thức và sữa công thức tiếp theo.

Hiện nay, FSAI phối hợp cùng Cơ quan Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải sản Ireland, cũng như các cơ quan quản lý trực tiếp nhà máy của Danone, tiếp tục làm việc với doanh nghiệp nhằm bảo đảm mọi biện pháp an toàn thực phẩm cần thiết được triển khai để bảo vệ người tiêu dùng.

Phản hồi về sự việc, đại diện Tập đoàn Danone khẳng định tập đoàn “không bao giờ thỏa hiệp với các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm”. Trong thông cáo báo chí, Danone cho biết các cơ quan an toàn thực phẩm tại một số quốc gia đang cập nhật những hướng dẫn mới.

“Đợt thu hồi chủ yếu diễn ra tại châu Âu và chỉ liên quan tới số lượng rất hạn chế các lô sản phẩm cụ thể. Sự việc không ảnh hưởng tới bất kỳ sản phẩm nào của Danone tại thị trường Ireland. Các sản phẩm sữa công thức tại đây vẫn an toàn để sử dụng”, đại diện Danone nhấn mạnh.

Riêng tại Vương quốc Anh, Danone cho biết đã tự nguyện thu hồi một lô đơn lẻ sản phẩm Aptamil First Infant Milk nhằm tuân thủ các hướng dẫn mới nhất. Lô sản phẩm bị ảnh hưởng có hạn sử dụng đến ngày 31/10 và đã được bày bán trên thị trường Anh trong khoảng hai tuần vào tháng 7/2025.