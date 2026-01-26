Bộ Công Thương yêu cầu các sàn gỡ ngay sữa Aptamil nghi vấn nhiễm độc

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này đã nhận được công văn của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về việc ngừng kinh doanh, đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Aptamil của Công ty Daone sản xuất và bán tại thị trường Anh.

Nguyên nhân là phát hiện sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Lô sữa bị thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800gram, có hạn sử dụng trước ngày 31/10.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị các doanh nghiệp vận hành các nền tảng thương mại điện tử kiểm tra, xác minh và thực hiện ngay các biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với sản phẩm sữa bột Aptamil nêu trên nếu có trên website và ứng dụng thương mại điện tử theo đúng nội dung công văn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Cơ quan quản lý yêu cầu chủ các sàn báo cáo nội dung về việc xử lý nêu trên bằng văn bản trước ngày 30/1.

Sữa Aptamil của Công ty Daone sản xuất (Ảnh: VGP).

Trước đó, ngày 25/1, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát việc đăng ký bản công bố và tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Công ty Danone sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát hồ sơ đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm nêu trên.

Cơ quan này cũng sẽ làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm, nếu có, yêu cầu thông báo tới các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã tiêu thụ, còn tồn kho cùng đề xuất biện pháp xử lý các lô hàng liên quan theo thông tin thu hồi cần được tổng hợp và báo cáo ngay về Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, theo dữ liệu quản lý, từ năm 2018 đến nay, sản phẩm nói trên chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm tại cơ quan này.