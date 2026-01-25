Bộ Y tế rà soát sữa Aptamil thu hồi tại Anh do nghi nhiễm độc tố

Trước đó, ngày 23/1, Công ty Danone - công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Lô sữa thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026. Ngày 24/1, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency – FSA) đã cảnh báo về sự việc này công khai trên website của mình.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát sữa Aptamil trên toàn quốc (Ảnh: Alamy).

Trước thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do công ty Danone sản xuất.

Đồng thời làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, theo dữ liệu, từ năm 2018 đến nay, sản phẩm trên chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm tại cơ quan này.

Liên quan đến sự việc, cùng ngày Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quý Cục thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, nhiều lô sữa công thức và sữa công thức tiếp theo dành cho trẻ nhỏ đang được phân phối tại Anh và nhiều quốc gia châu Âu đã bị thu hồi do lo ngại nguy cơ nhiễm một loại độc tố có hại cho sức khỏe.

Theo thông tin từ tờ Independent, Tập đoàn Danone cho biết đã chủ động thu hồi một số sản phẩm được sản xuất tại Ireland, sau khi nhận được khuyến cáo từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) liên quan đến nguy cơ nhiễm độc tố cereulide.

Theo FSAI, các sản phẩm liên quan đều được sản xuất tại Ireland, song không có lô hàng nào được phân phối tại thị trường nội địa. Thay vào đó, các lô sản phẩm này đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh và một số thị trường quốc tế khác. FSAI cũng đã thông báo vụ việc tới Ủy ban châu Âu để phối hợp giám sát.

Nguyên nhân của đợt thu hồi được xác định liên quan tới một nguyên liệu đầu vào là dầu ARA được sản xuất tại Trung Quốc. Nguyên liệu này bị nhiễm cereulide và đã được sử dụng trong bột nền để sản xuất sữa công thức và sữa công thức tiếp theo.