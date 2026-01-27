Bác sĩ nói gì về sự cố vỡ túi ngực khi chơi pickleball?

Vừa qua, câu chuyện trên mạng xã hội của một phụ nữ phát hiện bị vỡ túi ngực sau nhiều năm nâng ngực, trước đó người này chơi pickleball thường xuyên đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Theo chia sẻ, cô nâng ngực khoảng 5-6 năm, chơi pickleball gần như mỗi ngày, bỗng phát hiện túi ngực phải bị vỡ khi đi kiểm tra sức khỏe. Đáng nói, cô không hề có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, không đau, không sưng, không biến dạng.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng phụ nữ, đặc biệt là những người vừa nâng ngực, vừa đam mê các môn thể thao.

Một bên túi ngực bị vỡ của người phụ nữ (Ảnh: NVCC).

2 yếu tố quyết định độ bền túi ngực

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS.TS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng bộ môn Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Y Dược TPHCM cho biết, túi ngực có độ bền rất cao, có thể siết, xoắn nhiều vòng nhưng không vỡ. Tuy nhiên, độ bền này phụ thuộc vào thương hiệu túi và quan trọng hơn cả là kỹ thuật của bác sĩ phẫu thuật nâng ngực.

Theo bác sĩ Liêm, khoảng 5-10 năm trở lại đây, một thương hiệu sản xuất túi ngực đã bị thu hồi trên toàn thế giới do liên quan đến hiện tượng vỡ túi.

"Tôi đã gặp 4-5 trường hợp bị vỡ túi ngực thương hiệu này và đồng nghiệp tôi cũng thế. Hãng này cũng có chính sách đền bù cho khách hàng gặp sự cố vỡ túi, song đã phá sản", bác sĩ cho biết.

Loại túi này dễ vỡ có bề mặt nhám. Ban đầu, người ta nghĩ rằng bề mặt nhám sẽ giúp túi bám vào mô tốt hơn, tạo sự ổn định lâu dài. Song, qua thời gian, chính việc này lại gây ra hiện tượng mòn và đứt vỏ túi, thậm chí tăng nguy cơ kích hoạt tăng sinh tế bào bất thường.

Ngược lại, các thương hiệu túi ngực thế hệ mới với bề mặt trơn được đánh giá là an toàn và có độ bền cao hơn rất nhiều.

Bên cạnh thương hiệu, độ bền túi ngực còn phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật đặt túi của bác sĩ.

"Điều đặc biệt của túi ngực có độ bền cao, song rất dễ vỡ nếu bị mũi kim chạm nhẹ hoặc vô tình va chạm với móng tay bác sĩ. Quan trọng hơn, nếu bác sĩ tạo khoang quá nhỏ so với kích thước túi, túi sẽ bị gấp nếp khi đặt vào. Theo thời gian, đường gấp đó chịu áp lực liên tục và có thể gây ra vỡ túi", bác sĩ phân tích.

Hiện nay, các phẫu thuật viên sử dụng một dụng cụ để đưa túi vào khoang mà không cần dùng tay chạm trực tiếp vào túi. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, một số bác sĩ không sử dụng dụng cụ mà nhét túi ngực bằng tay. Theo bác sĩ Liêm, chính điều này cũng làm biến dạng hình dạng túi và có thể gây ra tình trạng vỡ túi trong tương lai.

Theo bác sĩ Liêm, phụ nữ sau khi nâng ngực cần nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh trong 1-3 tháng. Trong khoảng thời gian này, chị em cũng cần tái khám thường xuyên. Sau đó, mọi người có thể chơi bất kỳ bộ môn nào tùy thích, miễn là có sử dụng áo ngực thể thao.

"Việc sử dụng áo ngực thể thao rất quan trọng với chị em phụ nữ, không riêng gì người đã nâng ngực. Điều này giúp cố định vòng 1, hạn chế xảy ra tình trạng chảy xệ ngực khi chơi thể thao", bác sĩ Liêm nhấn mạnh.

Mặc áo ngực thể thao có thể giúp định hình vòng 1, hạn chế ngực chảy xệ khi vận động (Ảnh: Unsplash).

Tại sao áo ngực thể thao rất quan trọng?

Bổ sung thêm, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cũng chia sẻ một góc nhìn khác. Túi ngực thế hệ mới có thể rất bền, nhưng da và hệ dây chằng Cooper - những "sợi dây treo" giữ cho ngực đứng và săn chắc - lại là yếu tố dễ tổn thương nhất khi vận động mạnh.

Ở độ tuổi 30-40, da đã mất dần collagen và elastin, khả năng đàn hồi giảm đáng kể so với tuổi 20. Khi chơi pickleball với tần suất cao, ngực phải chịu hàng trăm, hàng nghìn lần nảy lên, rơi xuống, lắc ngang.

Túi ngực được thiết kế để chịu lực nén, lực va chạm mức sinh hoạt bình thường, kể cả khi chạy, nhảy, smash. Tuy nhiên, điều yếu hơn túi chính là da và hệ dây chằng. Khi thêm một khối túi nặng vài trăm gram vào, mỗi bước chạy, mỗi cú phanh gấp đều kéo những cấu trúc này căng hơn trước.

Nếu không có áo ngực thể thao đủ chắc chắn để hỗ trợ, da và dây chằng sẽ phải gánh toàn bộ lực giật này, dẫn đến nguy cơ chảy xệ sớm, cực trên xẹp, núm vú chúc xuống dù túi bên trong vẫn nguyên vẹn. Đặc biệt, trước kỳ kinh, mô vú giữ nước, căng và nặng hơn. Đây là thời điểm nhiều chị em thấy ngực nặng tức, chỉ một vài pha chạy hoặc nhảy cũng thấy khó chịu hơn bình thường.

Theo bác sĩ Hoàng, đó là lúc nên tự cho mình quyền giảm cường độ, chọn áo ôm hơn, thậm chí rút ngắn thời lượng chơi.

Để chơi thể thao an toàn sau nâng ngực, chuyên gia khuyên nên chọn áo ngực thể thao thiết kế cho vận động mạnh, ôm riêng từng bầu ngực, bản lưng chắc, dây vai vững. Khi nhảy thử hoặc chạy tại chỗ, ngực gần như không thay đổi vị trí.

Về kỹ thuật chơi, bác sĩ Hoàng khuyến khích chị em nên ưu tiên di chuyển chân thay vì rướn tay quá mức. Thêm một hai bước, hạ trọng tâm, dùng chân và thân để tiếp cận bóng sẽ giúp giảm biên độ kéo căng cơ ngực và lực giật lên túi. Trước và sau buổi chơi, dành vài phút khởi động, giãn nhẹ vùng vai - ngực - lưng trên để cơ bớt co cứng, tuần hoàn quanh vùng túi tốt hơn.

Khi nào nên đi khám?

Theo PGS Nguyễn Hiếu Liêm, trong một số trường hợp vỡ túi ngực có thể nhận biết qua quan sát và sờ nắn; tuy nhiên, cũng có trường hợp vỡ thầm lặng cần chẩn đoán hình ảnhdễ nhận biết bằng quan sát cũng như sờ nắn. Bên ngực có túi vỡ thường mềm hơn, thiếu bớt độ căng so với bên còn lại. Nếu nghi ngờ, chị em nên đi khám, chụp CT để xác định chính xác nguyên nhân.

Khi túi vỡ, gel silicone trong túi bên trong sẽ thoát ra, có thể gây viêm vùng ngực. Lúc này, chị em cần làm phẫu thuật rút túi ngực để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ngoài ra, bác sĩ Hoàng cũng cảnh báo một số dấu hiệu gồm đau nhói một bên ngực hoặc đau tăng dần sau buổi chơi không giảm khi nghỉ; sờ thấy một vùng cứng khác thường, ngực biến dạng rõ, một bên cao hoặc thấp khác hẳn bên còn lại; cảm giác nặng, căng, khó chịu kéo dài dù đã giảm cường độ và đổi áo ngực.

Cuối cùng, bác sĩ Liêm nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất là chọn đúng địa chỉ và bác sĩ. Nếu muốn nâng ngực, bạn nên tìm đến những địa chỉ an toàn, tin cậy, được bác sĩ trực tiếp tư vấn, phẫu thuật và theo dõi lâu dài.