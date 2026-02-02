Cô gái biến dạng mặt sau tiêm filler ở TPHCM: "Tôi gọi nhưng spa đóng cửa"

Ngày 1/2, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, thời gian gần đây các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) đã tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng nặng sau khi tiêm chất làm đầy (filler) vùng mặt.

Bệnh nhân là cô gái 23 tuổi (quê Đồng Tháp), một mình từ quê vào viện. Khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân thấy mặt mình bị hóp không đẹp, nên đến một spa ở TPHCM để tiêm filler không rõ loại vào vùng thái dương và vùng má, theo lời giới thiệu của bạn bè.

Ban đầu, cô gái thấy bình thường, nhưng vài tháng sau mặt bắt đầu sưng lên. Tưởng nổi hạch, cô đi khám thì được chẩn đoán đã gặp tai biến do tiêm filler. Lúc này, nữ khách hàng liên hệ spa để yêu cầu hỗ trợ thì phát hiện cơ sở này không còn hoạt động.

Cô gái biến dạng vùng mặt sau khi tiêm filler (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhân đã đi nhiều cơ sở để tìm cách nạo filler, nhưng chỉ ít ngày sau đó lại tái diễn tình trạng sưng. Sau cùng, cô phải quay trở lại TPHCM để cầu cứu.

Tại khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân được ê-kíp điều trị phẫu thuật xử lý filler còn tồn tại và chăm sóc vết thương tích cực. Vì dùng nhiều biện pháp can thiệp, trong 2 tuần nằm viện, cô phải đóng hơn 50 triệu đồng, gấp 3 chi phí tiêm filler. Bệnh nhân còn phải thuê người chăm sóc.

"Tôi đã gọi spa để yêu cầu có trách nhiệm, nhưng chỗ đó giờ đã đóng cửa, không biết tìm ở đâu. Giờ tôi sợ lắm, chỉ muốn nhắn nhủ mọi người, khuôn mặt mình có sao cứ để vậy. Nếu muốn làm đẹp phải nắm rõ chất được đưa vào người mình là gì", nữ bệnh nhân bày tỏ.

Cô gái phải chi trả số tiền xử lý biến chứng gấp 3 lần so với tiêm filler (Ảnh: H.L).

ThS.BSCKII Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, cho biết năm qua, khoa tiếp nhận điều trị gần 100 ca biến chứng do tiêm filler. Trong đó, có hơn 50 trường hợp tiêm ở vùng mặt từ các cơ sở spa, không phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện.

Theo bác sĩ Đông, vùng mặt, thái dương có hệ thống mạch máu phong phú, dễ bị tắc mạch khi tiêm filler vào trong lòng mạch, dẫn đến các biến chứng cấp tính như hoại tử da. Thậm chí, trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể bị tắc mạch máu võng mạc trung tâm, gây mù vĩnh viễn.

Về thời gian biến chứng, tùy từng trường hợp và mức độ, bệnh nhân có thể xảy ra các bất lợi sức khỏe sau vài tuần đến nhiều năm tính từ thời điểm tiêm, với các tình trạng như áp-xe, nhiễm trùng, viêm tấy lan toả.

Kể cả khi được điều trị lành thương, bệnh nhân có thể để lại những khuyết hổng bên trong, gây biến dạng, mất cân xứng khuôn mặt, mất tự tin và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống.

Những trường hợp này cần phẫu thuật nhiều lần để cấy ghép mỡ, tạo hình khuôn mặt, làm đẹp da... với chi phí tốn kém rất nhiều.

Bác sĩ khuyến cáo, cuối năm, cận Tết là thời điểm nhu cầu làm đẹp tăng cao. Người dân có ý định can thiệp thẩm mỹ nói chung, tiêm filler nói riêng nên đến các cơ sở y tế hợp pháp, có bác sĩ đủ bằng cấp chuyên môn, đã được đào tạo về kỹ thuật này thực hiện, để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.