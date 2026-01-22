Bé trai 12 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi ăn quả củ đậu luộc

Ngày 22/1, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhi bị ngộ độc quả cây củ đậu.

Trước đó, cháu N.T.C.H. (SN 2014, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước khi vào viện, cháu H. ở nhà luộc ăn 3-4 quả cây củ đậu.

Sau khi ăn 30 phút, cháu bé tỉnh táo, không kích thích nhưng có tình trạng đau bụng, buồn nôn, không đau đầu chóng mặt, không co giật, người nhà chưa xử trí gì, sau đó đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán cháu bé bị ngộ độc quả cây củ đậu. Sau đó bác sĩ tiến hành xử trí bằng phương pháp rửa ruột, ngăn không cho chất độc ngấm vào cơ thể và truyền dịch giải độc.

Hiện tại, sức khỏe của cháu bé bình thường và đang được theo dõi đặc biệt do bệnh không có thuốc giải độc đặc hiệu.

Bác sĩ cho biết, ngộ độc quả cây củ đậu rất nguy hiểm, có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.