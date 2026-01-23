Thiếu niên 15 tuổi bị pháo nổ dập nát tay trái

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, cho biết đêm 17/1, bệnh nhân được đưa vào viện ở giờ thứ 3 sau tai nạn pháo nổ.

“Bàn tay của người bệnh bị dập nát gần như hoàn toàn. Những tổn thương do pháo nổ hay hỏa khí thường rất phức tạp, khả năng phục hồi các đơn vị ngón tay là vô cùng khó khăn”, TS Vịnh thông tin.

Bàn tay trái bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng do pháo nổ (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Dù được cấp cứu và phẫu thuật khẩn trương, sau nhiều nỗ lực của ê-kíp, các bác sĩ chỉ có thể giữ lại được 2 trong số 5 ngón tay cho người bệnh.

Hiện tại, người bệnh đã được cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ các dị vật (mảnh pháo). Trong thời gian tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục điều trị che phủ các vùng hoại tử bằng vạt da. Dự kiến sau vài tháng, các bác sĩ sẽ phẫu thuật chuyển ngón chân lên thay thế cho ngón tay cái đã mất. Dù vậy, nếu thuận lợi, người bệnh vẫn phải chấp nhận mất ít nhất 2 ngón tay vĩnh viễn.

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh cùng ê-kíp phẫu thuật nỗ lực khắc phục tổn thương cho người bệnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS Vịnh cho biết, các ca tai nạn do pháo nổ nhập viện rải rác quanh năm. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng cận Tết, số ca tai nạn do pháo nổ thường gia tăng, với đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên.

Các bác sĩ khuyến cáo, mọi người tuyệt đối không tự chế pháo để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra. Khi không may xảy ra tai nạn pháo nổ, người bị thương cần được băng bó tạm thời, nẹp cố định và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất, không giấu giếm hay chậm trễ vì có thể làm mất thời gian vàng trong cấp cứu.