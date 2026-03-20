Thêm 2 ca nghi ngộ độc cá ủ chua, trước đó 3 trẻ dùng thuốc 8.000 USD/lọ

Ngày 20/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin về việc trên địa bàn thôn 3, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món cá ủ chua.

Các bệnh nhân lần lượt nhập viện vào ngày 18/3 và 20/3, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn.

Món cá ủ chua (Ảnh: Getty).

Trước đó, trong tháng 3, tại địa phương này cũng ghi nhận 3 trẻ bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua. Các bệnh nhi đã được cứu sống nhờ thuốc giải độc đặc hiệu trị giá khoảng 8.000 USD/lọ do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ.

Trước tình hình liên tiếp ghi nhận các ca ngộ độc botulinum nghi liên quan đến món cá ủ chua, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Trong trường hợp cần thiết, cần kết nối hội chẩn liên viện, với các bệnh viện tuyến trên để nhận được hỗ trợ kịp thời.

Đặc biệt, Sở Y tế Đà Nẵng cần khẩn trương triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm do ăn cá ủ chua cho cán bộ y tế và cộng đồng.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; theo dõi, cập nhật diễn biến các vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu hướng dẫn người dân các biện pháp chế biến, bảo quản an toàn đối với thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán địa phương, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân thực hiện ăn chín, uống chín; ưu tiên sử dụng thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín; không tự đóng gói kín thực phẩm và bảo quản kéo dài trong điều kiện không đông lạnh.

Đối với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo phương pháp truyền thống (như dưa muối, măng, cà muối...), cần bảo đảm đủ độ chua, mặn. Khi thực phẩm không còn chua, không nên sử dụng.