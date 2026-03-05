Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật, hôn mê

Ngày 5/3, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Sơn La điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn phường Mộc Châu.

Theo thông tin ghi nhận, sau khi tham gia ăn bữa trưa tại gia đình vào ngày 4/3, có 3/10 người xuất hiện các triệu chứng nặng như co giật toàn thân, hôn mê. Hiện các bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động liên hệ, phối hợp với bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực để tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Một trường hợp ngộ độc được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh minh họa: BV).

Khẩn trương liên hệ với những người tham gia bữa ăn trên để theo dõi sức khỏe, đồng thời yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, lấy mẫu thực phẩm để xác định thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc để xác định, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Sở Y tế Sơn La cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt là các biện pháp lựa chọn, chế biến, bảo quản an toàn đối với thực phẩm truyền thống, thực phẩm theo tập quán địa phương; khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường.

Theo dõi sát diễn biến tình hình vụ ngộ độc, cập nhật thông tin hàng ngày; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng; đồng thời báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.