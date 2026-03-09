Ba trẻ em cùng gia đình nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua

Ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (Đà Nẵng) đã báo cáo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc đang điều trị một chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum. Ba bệnh nhân, cùng một gia đình trú tại xã Phước Năng, Đà Nẵng, đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, có 6 thành viên trong gia đình đã cùng nhau ăn món cá ủ chua. Đến tối cùng ngày, 3 người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng và nôn mửa.

Món cá ủ chua tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc Botulinum (Ảnh: Getty).

Sáng 8/3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong số các bệnh nhân, một nam sinh 15 tuổi đang trong tình trạng nặng nhất. Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và hồi sức tích cực. Sau khi hội chẩn với các chuyên gia, bệnh nhân đã được thay huyết tương và đang được theo dõi sát sao.

Hai bệnh nhân còn lại là các bé trai 7 tuổi và 11 tuổi cũng có các biểu hiện đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở. Trong quá trình điều trị, một bệnh nhân phải thở máy do suy hô hấp, bệnh nhân còn lại được hỗ trợ thở và theo dõi chặt chẽ.

Các bác sĩ nhận định cả 3 trường hợp đều nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum có trong món cá ủ chua. Đây là một loại độc tố cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng để theo dõi và chỉ đạo xử lý.