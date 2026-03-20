Vụ ông lão cụt tay kẹp rắn sau khi bị cắn: Bệnh nhân đã xuất viện

Ngày 20/3, đại diện Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân H.T. (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) đã được xuất viện sau 4 ngày điều trị.

Anh H.V.H. (40 tuổi, con trai ông T.) cho biết, cha anh xuất viện vào chiều 19/3. Hiện ông có thể đi lại, ăn uống bình thường. Tuy nhiên, phần khuỷu tay nơi có vết thương rắn cắn vẫn còn sưng.

"Bác sĩ đã cho ông thuốc về uống và khuyến cáo gia đình theo dõi thêm tình hình vết thương", anh H. nói.

Con rắn được người dân chụp hình lại (Ảnh: Vỹ Nguyễn).

Như Dân trí thông tin, vụ việc gây chú ý khi trưa 15/3, ông T. ra đồng thăm ruộng lúa và phát hiện một con rắn hổ mang. Do bị cụt cả hai tay, ông đã đưa chân dẫm, sau đó dùng khuỷu tay đè và kẹp con rắn nên bị cắn.

Sau khi bắt được rắn, ông T. kẹp bên khuỷu tay, kéo lê con rắn trên đường về đến khu dân cư. Lúc này, người dân mới phát hiện ông đã bị rắn cắn ở khuỷu tay và lập tức báo cho gia đình.

Người thân nhanh chóng đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị vào chiều 15/3.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng bị rắn độc cắn ở vùng khuỷu tay, có biểu hiện nhiễm độc.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã cấp cứu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn và theo dõi sát các chỉ số sức khỏe tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.