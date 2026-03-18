Sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

Ngày 18/3, Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đang chăm sóc mẹ con sản phụ tên K. (19 tuổi, ở trọ tại xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Khoảng 0h5 cùng ngày, chị K. cảm thấy dấu hiệu chuyển dạ nên gọi taxi để đến bệnh viện. Trong khi chờ taxi, chị K. bất ngờ vỡ ối.

Mẹ con sản phụ K. tại trung tâm y tế (Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng).

Trong tình thế khẩn cấp, những người ở cùng dãy trọ với chị K. đã cùng nhau đỡ đẻ, giúp chị K. hạ sinh bé gái thành công.

"Chúng tôi phát hiện K. vỡ ối, ngồi xuống trước cửa phòng trọ nên tập trung giúp đỡ. Rất may, sản phụ dễ sinh nên mọi việc diễn ra khá nhanh và thuận lợi. Sau đó, K. được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc", chị Đặng Thị Tố Thủy (SN 1977, ở cùng dãy trọ với chị K.) chia sẻ.

Theo bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng, sức khỏe mẹ con sản phụ K. đã ổn định. Cháu bé nặng 3,2kg.