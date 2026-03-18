Loại rau bình dân "ra chợ là thấy" giúp giải độc gan

Giàu hợp chất chống oxy hóa có lợi cho gan

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau diếp cá (tên khoa học Houttuynia cordata) chứa nhiều flavonoid, polyphenol, tinh dầu và polysaccharide. Đây là những nhóm hoạt chất sinh học có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể.

Các gốc tự do được xem là một trong những yếu tố gây tổn thương tế bào, bao gồm cả tế bào gan. Khi tích tụ quá mức, chúng có thể góp phần làm tăng nguy cơ viêm, thoái hóa hoặc rối loạn chức năng gan.

Rau diếp cá có nhiều lợi ích cho gan (Ảnh: Getty).

Nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, rau diếp cá được cho là có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào gan trước những yếu tố gây hại như rượu bia, chế độ ăn nhiều chất béo hoặc ô nhiễm môi trường.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận flavonoid là thành phần hóa học nổi bật trong diếp cá. Nhóm hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chống oxy hóa, góp phần làm giảm quá trình stress oxy hóa trong cơ thể.

Nghiên cứu khoa học cho thấy tiềm năng bảo vệ gan

Một nghiên cứu được đăng trên cơ sở dữ liệu khoa học của National Institutes of Health (NIH) cho thấy chiết xuất từ diếp cá có khả năng bảo vệ gan trong mô hình thí nghiệm gây tổn thương gan bằng carbon tetrachloride.

Kết quả cho thấy chiết xuất từ loại cây này giúp giảm các chỉ số men gan như AST, ALT và ALP, đồng thời thể hiện tác dụng chống oxy hóa đáng kể.

Các nhà khoa học cho rằng hiệu quả này có liên quan đến khả năng giảm stress oxy hóa và hạn chế tổn thương tế bào gan của các hợp chất sinh học trong diếp cá.

Một nghiên cứu khác trên động vật cũng ghi nhận chiết xuất diếp cá có thể cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ do chế độ ăn nhiều chất béo.

Trong nghiên cứu này, chuột được cho ăn chế độ giàu chất béo trong thời gian dài và sau đó được bổ sung chiết xuất diếp cá. Kết quả cho thấy một số chỉ số liên quan đến chuyển hóa lipid và chức năng gan được cải thiện.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu tổng quan cũng chỉ ra rằng diếp cá có nhiều hoạt tính sinh học như chống viêm, kháng khuẩn, chống oxy hóa và hỗ trợ nhiều hệ cơ quan trong cơ thể.

Cơ chế có thể liên quan đến giảm stress oxy hóa

Gan là cơ quan đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Trong quá trình này, gan thường xuyên tiếp xúc với nhiều chất độc, rượu bia và các sản phẩm chuyển hóa có thể gây stress oxy hóa.

Các nhà khoa học cho rằng các hợp chất polyphenol và flavonoid trong diếp cá có thể giúp giảm stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ bảo vệ tế bào gan. Một số nghiên cứu còn ghi nhận các chiết xuất từ diếp cá có khả năng bắt giữ các gốc tự do và thể hiện hoạt tính chống oxy hóa mạnh trong các thử nghiệm sinh hóa.

Nhờ cơ chế này, loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày có thể góp phần hỗ trợ chức năng thải độc tự nhiên của gan.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau diếp cá có thể được sử dụng trong nhiều món ăn như ăn sống, làm salad, nấu canh hoặc xay cùng nước để uống. Đây là loại thực phẩm dễ tìm, giá thành thấp và có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc bảo vệ gan không thể chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm. Để duy trì chức năng gan khỏe mạnh, mỗi người cần xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, ăn uống cân bằng, duy trì cân nặng hợp lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ.