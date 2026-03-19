Bé gái 11 tuổi tử vong sau khi nhiễm não mô cầu

Mới đây, thông tin nữ sinh tên Y. (11 tuổi, sống tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) tử vong sau khi mắc viêm não mô cầu khiến dư luận xôn xao.

Hình ảnh một bệnh nhân gặp biến chứng nặng sau nhiễm não mô cầu (Ảnh: BV).

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/3, bệnh nhi được đưa vào Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc trong tình trạng sốt, nổi ban khắp người kèm tím tái, khó thở. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, tình trạng của bệnh nhi diễn tiến xấu, sốc nhiễm trùng tiến triển nhanh và không qua khỏi.

Mẫu bệnh phẩm của nữ sinh đã được gửi đến Viện Pasteur TPHCM làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính với bệnh viêm não mô cầu nhóm B.

Hiện tại, cơ quan y tế đã truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để tiến hành các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Đáng chú ý, khi biết tin có trường hợp qua đời sau khi nhiễm viêm não mô cầu tại Phú Quốc, nhiều người dân địa phương đã đến các điểm tiêm chủng trên địa bàn để tìm cách tiêm vaccine.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng băn khoăn có nên đưa con đi tiêm phòng ngay lập tức hay không?

Bác sĩ nói gì?

Phản hồi vấn đề trên, BSCK2 Trần Đắc Nguyên Anh, Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, phụ huynh không cần hoảng loạn tìm mọi cách tiêm vaccine ngừa não mô cầu khẩn cấp cho trẻ.

Bác sĩ Nguyên Anh phân tích, theo tài liệu y khoa, vi khuẩn não mô cầu lây qua giọt bắn đường hô hấp khi tiếp xúc gần (sống chung, ngủ chung, hôn, dùng chung đồ cá nhân...). Bệnh không dễ lây qua tiếp xúc thông thường.

Do đó, việc đổ xô đến các điểm tiêm chủng đông người là không cần thiết, nếu trẻ không thuộc nhóm nguy cơ cao. Thậm chí, điều này còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh hô hấp khác.

Thay vào đó, trẻ chỉ nên được tiêm sớm ở một số trường hợp, như sống trong vùng có dịch rõ ràng (có nhiều ca xác định) hoặc có tiếp xúc gần với ca bệnh.

Trẻ được phụ huynh đưa đi tiêm vaccine tại TPHCM (Ảnh: HL).

Bác sĩ khuyến cáo, trong thời điểm này, có 2 điều cần thiết nhất cho người dân và cha mẹ có con nhỏ.

Thứ nhất, nắm chắc "thời gian vàng". Não mô cầu diễn tiến rất nhanh, có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ. Phụ huynh hãy đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có các dấu hiệu nghi ngờ, gồm: sốt cao đột ngột; đau đầu, nôn, lừ đừ; tay chân lạnh, nổi ban tím trên da và lan nhanh (triệu chứng quan trọng nhất).

Song song đó, cần bảo vệ trẻ tại chỗ bằng biện pháp vệ sinh y tế. Đó là rửa tay thường xuyên; đeo khẩu trang nơi đông người; tránh tiếp xúc gần người đang sốt hoặc viêm hô hấp; giữ môi trường sống thông thoáng; theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của trẻ; chích ngừa theo lịch thường quy thay vì tiêm đuổi theo dịch.