Cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa cho trẻ sơ sinh

Theo đó, tính đến ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ cũng như xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh, sau khi sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition.

Sản phẩm này đã được cấp phép, bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Bộ Y tế cho biết, ngộ độc botulinum là một căn bệnh ít gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong.

Các triệu chứng ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm: nghẹn hoặc khó bú; táo bón; bú kém hoặc lực bú yếu; sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt; khóc yếu; không thể nâng đầu, cơ yếu hoặc mềm nhũn (đặc biệt là nửa người trên và tay, chân); khó với hoặc cầm nắm đồ vật.

WHO cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh (Ảnh: BYT).

Cơ quan chức năng khuyến cáo cha mẹ cùng người chăm sóc trẻ, nếu đã mua sản phẩm nêu trên, hãy dừng sử dụng ngay lập tức; cần lưu ý đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất nếu trẻ có triệu chứng.

Bên cạnh đó, cần rửa sạch các vật dụng và bề mặt có tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.

Vào đầu năm nay, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, các bác sĩ nơi đây đã ghi nhận một trường hợp bị ngộ độc botulinum nặng liên quan đến việc sử dụng thực phẩm đóng hộp nhưng không được bảo quản đúng cách.

Bệnh nhân là nam thanh niên 25 tuổi, nhập viện trong tình trạng rất nặng: sụp mi, mắt không cử động được, đồng tử giãn, liệt tứ chi hoàn toàn, phải thở máy.

Khai thác bệnh sử, trước khi phát bệnh một ngày, nam thanh niên có ăn pate đóng hộp. Sau khi mở nắp, bệnh nhân để ở ngoài nhiệt độ phòng rồi tiếp tục sử dụng trong ngày hôm sau.

Sau hơn hai tháng điều trị, bệnh nhân đã dần hồi phục, có thể mở mắt, có cử động trở lại, tay chân có lực hơn nhưng còn cần hỗ trợ thở máy.

Một trường hợp ngộ độc botulinum từng được điều trị ở TPHCM (Ảnh: NT).

Bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Nội thần kinh của Bệnh viện Quân y 175 phân tích, botulinum là loại độc tố thần kinh cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra trong môi trường yếm khí (tức là môi trường kín, thiếu oxy), như trong các loại thực phẩm đóng hộp, ủ chua, lên men... nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách.

Khi xâm nhập vào cơ thể qua thực phẩm, độc tố này gây ra tình trạng liệt cơ cấp tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Trước đó, trong các năm 2023-2024, bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối ở TPHCM cũng tiếp nhận điều trị một số trường hợp trẻ ngộ độc botulinum sau khi ăn thực phẩm không đảm bảo an toàn.