Người mẹ mang thai thì phát hiện ung thư: "Tôi sẽ mạnh mẽ sống và nuôi con"

Chị M. tại bệnh viện (Ảnh: BV).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt: mổ lấy thai ở tuần 32, vừa cắt bỏ đoạn đại tràng có khối u ác tính cho người mẹ.

Trước đó, giữa tháng 7, chị V.H.M. (34 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng tiêu phân nhầy máu.

Kết quả thăm khám cho thấy chị có khối u lớn gây hẹp đại tràng, sinh thiết khẳng định ác tính. Tin dữ khiến chị sốc nặng, song nhờ sự động viên của gia đình và bác sĩ, chị quyết tâm giữ con.

Các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa đã phối hợp với khoa Sản bệnh và khoa Bệnh lý sơ sinh để xây dựng phương án điều trị: dưỡng thai đến 32-34 tuần nếu mẹ không có dấu hiệu tắc ruột, song luôn sẵn sàng mổ cấp cứu.

Trong thời gian theo dõi, sản phụ được chăm sóc toàn diện, dùng corticoid giúp thai nhi trưởng thành phổi và magnesium sulfate để bảo vệ não bộ trước khi chào đời.

Đến tuần thai thứ 32, ê-kíp tiến hành mổ lấy thai kết hợp cắt đoạn đại tràng dài 10 cm chứa khối u. Ca mổ kéo dài gần 2 giờ, em bé ra đời an toàn, người mẹ được cắt bỏ khối u triệt để. Sau một tuần, chị M. hồi phục tốt, xuất viện để tiếp tục điều trị ung thư. Bé trai sinh non cũng đã cai oxy, tập bú và chuẩn bị được về nhà.

Bé trai con chị M. sau thời gian được chăm sóc đặc biệt đã ổn định sức khỏe (Ảnh: BV).

“Khoảnh khắc nghe tiếng khóc con, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Tôi sẽ cố gắng sống để nuôi con khôn lớn”, chị M. xúc động chia sẻ.

Theo BS.CK2 Hứa Thị Chi, khoa Sản bệnh, ung thư đại tràng trên thai phụ là bệnh lý hiếm gặp, chỉ khoảng 1/13.000-1/50.000 ca mang thai. Triệu chứng thường dễ nhầm với thay đổi sinh lý thai kỳ nên chẩn đoán trễ.

“Trường hợp này là thách thức rất lớn, thành công nhờ phối hợp đa chuyên khoa và nghị lực của người mẹ”, bác sĩ Chi nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai nếu có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như tiêu phân nhầy máu, đau bụng âm ỉ, táo bón kéo dài, thiếu máu, sụt cân… cần thăm khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nhằm bảo vệ cả mẹ lẫn thai nhi.