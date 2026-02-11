Nhiệm vụ không được phép trễ của chuyến xe đi ra từ cổng viện máu lúc 5h

5h, khi phố phường Hà Nội còn chìm trong màn sương lạnh, Khoa Lưu trữ và Phân phối máu, Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã bắt đầu một ngày làm việc gấp gáp.

Dược sĩ Nguyễn Hoàng Minh ngồi bên những thùng bảo quản, kiểm tra lần cuối từng túi máu trước khi đưa lên xe. Hơn 500 đơn vị máu và chế phẩm sẽ được vận chuyển trong ngày, đến các bệnh viện tuyến tỉnh, nơi nhiều bệnh nhân đang chờ truyền máu để duy trì sự sống.

Những ngày cận Tết, nhu cầu máu tăng cao trong khi lượng người hiến giảm. Theo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, riêng tháng 2, nhu cầu cung cấp cho hơn 180 bệnh viện khu vực phía Bắc và hỗ trợ một số địa phương phía Nam đã lên tới 40.000 đơn vị máu.

Viện đang kêu gọi cộng đồng hiến thêm 10.000 đơn vị, trong đó riêng nhóm máu O cần ít nhất 5.000 đơn vị. Trong bối cảnh đó, mỗi chuyến xe cấp máu đều mang tính cấp thiết.

Tại khu vực xuất kho, các thùng bảo quản được xếp ngay ngắn trên xe. Dược sĩ Minh cho biết, mỗi loại chế phẩm máu phải được giữ ở nhiệt độ riêng.

Khối hồng cầu được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 6 độ C, trong quá trình vận chuyển phải duy trì từ 1 đến 10 độ C. Những thùng chứa loại chế phẩm này luôn có lớp đá đặt phía trên để tỏa nhiệt xuống dưới, giữ nhiệt độ ổn định.

Trong khi đó, chế phẩm huyết tương phải bảo quản ở nhiệt độ -18 độ C trở xuống. Các thùng chứa huyết tương được đóng nhiều đá hơn và sắp xếp riêng, không để chung với các chế phẩm khác.

“Chỉ cần nhiệt độ thay đổi, máu có thể hỏng và không sử dụng được. Vì thế khâu bảo quản trong lúc vận chuyển rất quan trọng”, anh Minh nói, vừa kiểm tra nắp thùng vừa ghi chép lại số lượng.

Trong buổi sáng nay, các đơn vị máu sẽ được giao đến 4 bệnh viện dọc tuyến từ Phú Thọ lên Lào Cai.

5h30, chiếc xe tải chuyên dụng lăn bánh khỏi cổng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Người cầm lái là anh Nguyễn Tấn Giang, lái xe đã quen thuộc với những chuyến vận chuyển máu đường dài.

Chuyến xe hôm nay đi theo lộ trình: Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và điểm cuối là Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Sau hơn một giờ di chuyển, xe tới Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Tại đây, tổ vận chuyển bàn giao 39 túi hồng cầu loại 350ml, 13 túi hồng cầu loại 250ml. Trong đó, nhóm máu O chiếm nhiều nhất với 25 túi. Ngoài ra còn có một túi huyết tương tươi đông lạnh.

Các nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra, ký nhận và đưa máu vào kho bảo quản của bệnh viện. Những túi máu này có thể được sử dụng ngay trong ngày cho các ca cấp cứu, phẫu thuật hoặc điều trị.

Máu là chế phẩm sinh học đặc biệt, hiện chưa thể sản xuất hay điều chế nhân tạo hoàn toàn trong phòng thí nghiệm. Nguồn máu sử dụng trong y tế hiện nay chủ yếu được lấy từ người hiến máu tình nguyện, sau đó sàng lọc, tách thành các chế phẩm để phục vụ điều trị.

Rời Phúc Yên, xe tiếp tục di chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc.

Băng huyết sau sinh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ. Nhiều sản phụ có thể mất máu rất nhanh trong quá trình sinh hoặc sau sinh. Truyền máu và chế phẩm máu kịp thời là yếu tố quyết định để cứu sống cả mẹ và con.

Điểm đến tiếp theo là Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Tại đây, tổng cộng 88 đơn vị máu và chế phẩm được bàn giao, gồm huyết tương tươi đông lạnh, khối hồng cầu, khối tiểu cầu gạn tách và tủa lạnh giàu yếu tố VIII.

Mỗi loại chế phẩm phục vụ cho những bệnh nhân khác nhau: người thiếu máu nặng, bệnh nhân ung thư cần tiểu cầu, hoặc các ca rối loạn đông máu. Việc cấp phát kịp thời giúp bệnh viện chủ động điều trị, không phải chờ đợi nguồn máu từ tuyến trên.

Trong những ngày giáp Tết, các ca cấp cứu, phẫu thuật và điều trị bệnh mạn tính vẫn diễn ra liên tục. Nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện tuyến tỉnh vì thế luôn cần được bổ sung.

Xe lại tiếp tục lăn bánh.

Trên cabin, lái xe Giang thi thoảng lại kiểm tra bảng điều khiển nhiệt độ của thùng hàng phía sau. Nhiệt độ trong các khoang bảo quản luôn phải ổn định để đảm bảo chất lượng máu.

“Đây là bảng điều khiển nhiệt độ của khoang đựng máu đằng sau. Tôi kiểm tra để đảm bảo nhiệt độ không bị thay đổi, làm ảnh hưởng tới chất lượng của máu. Nếu không, những bịch máu này sẽ rất dễ hỏng gây lãng phí", người tài xế chia sẻ.

Sau nhiều giờ di chuyển qua các cung đường dài, xe đến Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai. Đây là điểm giao máu lớn nhất trong hành trình.

Tại đây, tổ vận chuyển bàn giao 250 đơn vị khối hồng cầu và 60 túi huyết tương. Những thùng máu được chuyển xuống nhanh chóng, đưa vào khu lưu trữ của bệnh viện.

“Mỗi đơn vị máu đến đúng lúc đều có thể giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch. Vì vậy, việc vận chuyển phải đảm bảo đúng thời gian và đúng điều kiện bảo quản”, dược sĩ Minh nói.

Trong những ngày cận Tết, khi nhu cầu máu tăng cao, những chuyến xe như vậy vẫn lặng lẽ lăn bánh mỗi ngày. Phía sau mỗi thùng xe là cơ hội sống của nhiều bệnh nhân đang chờ truyền máu ở các bệnh viện tuyến tỉnh.

“Chỉ cần đến đúng giờ, bàn giao xong là thấy nhẹ người. Người bệnh đang chờ máu nên mình không thể chậm trễ”, dược sĩ Minh nói về nhiệm vụ của mình.

Ảnh: Minh Nhật