Nam bệnh nhân bị cây đinh trôi tuột xuống dạ dày vì thói quen khó bỏ

Chiều 10/2, phòng cấp cứu một bệnh viện tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và xử lý kịp thời một tai nạn hy hữu khi bệnh nhân vô tình nuốt một cây đinh sắt nhọn.

Bệnh nhân là ông V.N. (61 tuổi, trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng), làm nghề thợ mộc. Theo lời kể, ông thường có thói quen ngậm đinh vào miệng để tiện lấy khi làm việc.

Vị trí cây đinh nằm trong dạ dày ông N. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong lúc đang thi công la phông trần nhà chiều cùng ngày, ông N. ngậm một cây đinh dài khoảng 3cm.

Khi ngửa cổ làm việc, không may cây đinh đã trôi tuột xuống cổ họng. Dù cố gắng nhổ ra nhưng không kịp, cây đinh sau đó trôi tuột xuống dạ dày. Nạn nhân được gia đình đưa ngay đến bệnh viện.

Qua thăm khám và kết quả chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật là một cây đinh sắc nhọn nằm trong dạ dày.

Nhận định đây là tình huống nguy hiểm, các bác sĩ đã nhanh chóng nội soi can thiệp, gắp thành công cây đinh ra ngoài trước khi dị vật kịp di chuyển xuống ruột non.

Sau can thiệp, sức khỏe ông N. đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc ngậm đinh, ốc, vít khi làm việc là thói quen cực kỳ nguy hiểm của nhiều thợ thủ công. Nếu không may nuốt phải, dị vật sắc nhọn có thể gây thủng thực quản, thủng dạ dày, thủng ruột hoặc các vật khác sẽ gây tắc ruột và những biến chứng phức tạp, thậm chí đe dọa tính mạng.