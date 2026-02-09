Bệnh viện ở TPHCM mất khả năng trả nợ gần 100 tỷ đồng, khắc phục thế nào?

Mới đây, Sở Y tế TPHCM đã công bố kết luận về việc kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long) trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/9/2025, với hàng loạt vấn đề được chỉ ra.

Mất khả năng chi trả công nợ hơn 97 tỷ đồng

Trong đó, về công tác tài chính kế toán, đoàn kiểm tra ghi nhận bệnh viện có cố gắng thực hiện cơ chế tự chủ, ban hành một số quy chế, quy trình quản lý nhằm duy trì hoạt động chuyên môn.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính còn nhiều hạn chế, thể hiện ở việc cập nhật, áp dụng pháp luật về tài chính, kế toán, thuế và quản lý tài sản công chưa kịp thời, hệ thống kiểm soát nội bộ yếu, việc chấp hành nghĩa vụ thuế chưa nghiêm, số liệu kế toán chưa minh bạch và tình hình tài chính mất cân đối, mất khả năng thanh toán.

Những tồn tại nêu trên tiềm ẩn rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến tính bền vững trong hoạt động của bệnh viện. Tính đến ngày 30/9/2025, Bệnh viện Bà Rịa mất khả năng thanh toán chi trả công nợ cho nhà cung cấp hơn 97 tỷ đồng, phải điều chỉnh giảm doanh thu hơn 104 tỷ đồng.

Bệnh viện Bà Rịa (Ảnh: BV).

Việc quản lý nguồn thu, chi hoạt động của đơn vị không kịp thời, chưa có sự đối chiếu, rà soát; chi các chế độ cho viên chức, người lao động chưa rà soát đối tượng, mức hưởng... dẫn đến nhóm viên chức có thu nhập bình quân cao; một số nội dung cho đối tượng bên ngoài chưa được quy định, công khai trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Sở Y tế TPHCM xác định, trách nhiệm của các tồn tại này thuộc về Giám đốc bệnh viện, Trường phòng Tài chính - Kế toán và các Trưởng khoa phòng liên quan (Hành chính quản trị, Dinh dưỡng, Công nghệ thông tin, Tổ chức cán bộ) trong thời kỳ kiểm tra.

Chấn chỉnh, khắc phục ra sao?

Để khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại và bất cập, Sở Y tế TPHCM đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến thiếu sót, sai phạm đã nêu thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý kỷ luật.

Người đứng đầu bệnh viện cần xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, xây dựng kế hoạch thu hồi xử lý các khoản nợ, các khoản chi sai quy định, thanh toán công nợ và khắc phục tất cả các tồn tại đã nêu.

Theo lộ trình, Bệnh viện Bà Rịa phải rà soát, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 đảm bảo tuân thủ pháp luật; quy định rõ mức chi phẫu thuật, thủ thuật, thực hiện lấy ý kiến Công đoàn và công khai đúng quy định; xây dựng dự toán thu - chi và dự toán các quỹ trích lập hằng năm làm cơ sở xác định nội dung, định mức chi.

Hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Bà Rịa (Ảnh: BV).

Đơn vị cần có biện pháp cân đối tài chính, từng bước thanh toán chi trả công nợ hơn 97 tỷ đồng; rà soát, giám sát, điều chỉnh các hợp đồng đã ký đối với tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh cho phù hợp; thực hiện các biện pháp pháp lý thu hồi đầy đủ số tiền công nợ thuê mặt bằng, chấm dứt các thỏa thuận giảm giá không đúng quy định.

Sở Y tế TPHCM cũng yêu cầu đơn vị trên tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trong bệnh viện; nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để quản lý nguồn thu đầy đủ…

Trước đó, Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã cho thành lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Bà Rịa trong vòng 1 tháng, kể từ ngày 20/10/2025.

Mục tiêu kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nguyên nhân gốc rễ của việc này, để bệnh viện có giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng thành lập tổ công tác do một Phó Giám đốc Sở phụ trách để trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố việc quản trị, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện Bệnh viện Bà Rịa thời gian tới.