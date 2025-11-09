Sợ bị chê yếu, nam giới dễ dính bẫy “vẽ bệnh”

Trong 3 ngày (7-9/11), Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hội nghị quốc tế Nam học và Y học giới tính. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của châu Âu và châu Á trong lĩnh vực nam học, y học giới tính và trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ bên lề hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, kiến thức và nhu cầu chăm sóc sức khỏe giới tính của nam giới đã tăng lên. Tuy nhiên, khi có biểu hiện bệnh, nhiều người lại tìm thông tin trên mạng, cộng theo tâm lý ngại ngùng nên dễ sập bẫy các phòng khám không uy tín, có yếu tố nước ngoài.

PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Ảnh: H.N).

Trong lĩnh vực nam khoa càng dễ vẽ bệnh vì họ đánh vào tâm lý bản lĩnh đàn ông, không ai muốn mình bị đánh giá “yếu”.

Thực tế, hiện nay có nhiều trung tâm nam khoa tự mở ra trong khi đó bác sĩ không được đào tạo bài bản, không có sự chỉ đạo chuyên môn. Họ đánh vào tâm lý nam giới ngại đến các cơ sở y tế chuyên khoa nam học lớn công lập và muốn nơi kín đáo, riêng tư. Điều đó dẫn tới những câu chuyện “vẽ bệnh”.

“Rất nhiều bệnh nhân đến khám ban đầu chỉ là điều trị bệnh đơn giản, nhưng sau đó trở thành nạn nhân của những phòng khám. Có bệnh nhân lên bàn thủ thuật nhỏ nhưng đã nhanh chóng bị dọa thêm bệnh, phải đóng rất nhiều tiền và can thiệp không cần thiết dẫn tới tiền mất tật mang”, PGS Bắc chia sẻ.

Theo ông, rối loạn cương dương, rối loạn ham muốn tình dục không chỉ là bệnh của cơ quan sinh dục mà còn là vấn đề sức khỏe toàn thân như tim mạch, huyết áp, thận, nội tiết. Sức khỏe toàn thân tốt thì sức khỏe tình dục mới tốt.

Các nguyên nhân rối loạn tình dục nói chung là dấu hiệu sớm chỉ báo tình trạng sức khỏe. Nếu chỉ nhìn rối loạn cương và chữa thì chỉ giải quyết phần ngọn, “tảng băng chìm” là bệnh tiềm ẩn bên trong cơ thể.

Theo PGS Bắc, y học giới tính là một phần của y học, chăm sóc sức khỏe giới tính là một phần của cuộc sống. Do vậy, cần thiết phải có chương trình đào tạo chính thức trong các trường đại học y dược trong cả nước và cần coi là chuyên ngành độc lập.

Các bác sĩ được đào tạo thực hành trên lâm sàng cụ thể (Ảnh: HN).

Khi bác sĩ có kiến thức và kỹ năng tốt hơn, người bệnh ở các nơi sẽ được hưởng lợi. Điều quan trọng tuyên truyền là giúp người bệnh hiểu rằng những rối loạn này có thể điều trị và việc điều trị phải bài bản, tìm nguyên nhân cụ thể.

Chương trình đào tạo cập nhật các kiến thức về nam khoa, y học giới tính. Đây là năm thứ 8 Trường Đại học Y tổ chức chương trình đào tạo này. Các thành tựu mới nhất trên thế giới sẽ được giới thiệu cho học viên. Ngoài lý thuyết, bác sĩ được đào tạo thực hành trên lâm sàng cụ thể, phát triển kỹ năng thực hành lâm sàng, phẫu thuật vi phẫu trong nam khoa.