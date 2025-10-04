Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái theo chuẩn thế giới

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế, ba bên đã thống nhất phối hợp triển khai 4 lĩnh vực hợp tác trọng yếu.

Cụ thể, trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo, ba bên cùng xây dựng chương trình, giáo trình, đồng thời triển khai các hoạt động trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, các đơn vị sẽ đồng phát triển và triển khai các dự án nghiên cứu chung, cũng như chia sẻ kết quả nghiên cứu cho tất cả các bên liên quan.

Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, các bên sẽ phối hợp tổ chức chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giảng viên, chuyên gia và nhân lực y tế.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội với Hệ thống Y tế Vinmec và Trường Đại học VinUni (Ảnh: BTC).

Đối với hoạt động học thuật và cộng đồng, ba đơn vị sẽ đồng tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học, đồng thời hỗ trợ sinh viên thông qua các hoạt động hướng nghiệp, kiến tập, thực tập và kết nối tuyển dụng.

Mục tiêu của hợp tác là nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu; đồng thời tối ưu hóa nguồn lực, góp phần tăng cường năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Trường Đại học Y Hà Nội với bề dày hơn một thế kỷ đào tạo và nghiên cứu, luôn giữ vai trò đầu ngành y học Việt Nam sẽ kết nối tri thức truyền thống với đổi mới sáng tạo, tiếp tục là điểm tựa cho phát triển y tế quốc gia. Đồng thời Đại học Y cùng phối hợp với các bên xây dựng nội dung, tài liệu đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học…

Vinmec với hệ thống bệnh viện, phòng khám tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc và mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng đảm nhận vai trò trung tâm thực hành lâm sàng hiện đại, triển khai các nghiên cứu quy mô lớn và hiện thực hóa các sáng kiến đào tạo.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc hệ thống Y tế Vinmec khẳng định đây là cơ hội để kết nối sức mạnh, hình thành đội ngũ nhân lực y tế bền vững, phục vụ cộng đồng (Ảnh: BTC).

VinUni, với nền tảng học thuật tinh hoa, môi trường nghiên cứu hiện đại và tư duy toàn cầu đảm nhận vai trò bồi dưỡng thế hệ nhân lực y tế sáng tạo, có năng lực hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, khẳng định: “Với vai trò là cơ quan quản lý y tế và đơn vị triển khai Nghị quyết 72, tôi khẳng định việc ký kết hôm nay giữa ba trụ cột y khoa là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa khối công lập và ngoài công lập.

Đây là bước khởi đầu thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, hướng tới một hệ thống đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Tôi kỳ vọng trong tương lai, các cơ sở đào tạo y tế của Việt Nam sẽ hiện diện trong những bảng xếp hạng uy tín toàn cầu. Bộ Y tế sẽ luôn đồng hành, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn để hợp tác này trở thành động lực đưa ngành y Việt Nam vươn tầm quốc tế”.

Chia sẻ về hợp tác ba bên, PGS.TS. Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên là một trong những bước đi cụ thể nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe người dân.

Khi ba đơn vị y tế - giáo dục hàng đầu cùng hợp lực, lợi thế của từng bên sẽ được phát huy tối đa. Đây là nền tảng then chốt để hình thành một mô hình y tế hiện đại, hội nhập quốc tế, mang lại giá trị nhân văn bền vững cho xã hội”.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học và công nghệ, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe người dân (Ảnh: BTC).

GS.TS.BS. Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - nhấn mạnh: “Hợp tác giữa Vinmec, VinUni và Trường Đại học Y Hà Nội là cơ hội để kết nối sức mạnh giữa kinh nghiệm đào tạo, nền tảng hàn lâm và hệ thống thực hành lâm sàng hiện đại, từ đó hình thành đội ngũ nhân lực y tế vững chuyên môn, giàu tư duy đổi mới và sẵn sàng ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cộng đồng”.

Trong giai đoạn tới, ba bên sẽ thúc đẩy các nhóm nghiên cứu chung về công nghệ y học hiện đại (AI, robot, dữ liệu lớn), mở rộng cơ hội thực tập lâm sàng tại các cơ sở đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tổ chức chương trình giao lưu học thuật, diễn đàn khoa học và hoạt động cộng đồng.

Hợp tác chiến lược ba bên mang ý nghĩa vượt xa phạm vi của đào tạo và nghiên cứu, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Đây là nền tảng cho việc phát triển một nền y tế hiện đại, hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao mặt bằng nghiên cứu khoa học, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.