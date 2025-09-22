Hội thảo cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nữ

Tại hội thảo, Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đóng góp 2 báo cáo: “Các hình thái rối loạn tình dục nữ thường gặp trên lâm sàng: Góc nhìn thực tế từ Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội” - ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội và “Rối loạn tình dục nữ dưới lăng kính tâm lý học” - ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Linh.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y học giới tính (Ảnh: BTC).

Sức khỏe tình dục nữ cần được nhìn nhận đúng và toàn diện

Theo các chuyên gia, có 4 rối loạn tình dục nữ thường gặp ở phụ nữ bao gồm: giảm ham muốn, giảm hưng phấn, rối loạn đau khi quan hệ và rối loạn cực khoái.

Khoảng 30-40% phụ nữ từng gặp phải rối loạn tình dục, phần lớn trường hợp chưa được thăm khám và điều trị kịp thời do tâm lý e ngại và hạn chế kiến thức về chăm sóc sức khỏe tình dục.

Trong đó, giảm ham muốn là rối loạn phổ biến nhất, ở tất cả các nhóm tuổi, tỷ lệ cao nhất ghi nhận ở nhóm phụ nữ mãn kinh do phẫu thuật (26%) và thấp nhất ở nhóm mãn kinh tự nhiên (9%).

“Sức khỏe tình dục nữ vẫn còn là chủ đề nhạy cảm, ít được chú ý. Nhiều phụ nữ phải âm thầm chịu đựng, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và hạnh phúc gia đình”, BS Nguyễn Anh Tú - Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội chia sẻ.

Các bệnh nhân giảm ham muốn đến thăm khám tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội chủ yếu thuộc hai nhóm: nguyên phát - xuất hiện ngay từ những lần quan hệ đầu tiên và thứ phát - trước đây ham muốn bình thường, nhưng vì một số nguyên nhân sau đó không còn nhiều động lực tình dục trong quan hệ vợ chồng. Giảm ham muốn thứ phát phổ biến hơn. Ngoài ra, phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh cũng thường gặp tình trạng này.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội báo cáo tại hội thảo (Ảnh: BTC).

ThS.BS Phạm Minh Ngọc cho biết, tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, ngoài giảm ham muốn, trung tâm còn tiếp nhận và xử trí nhiều trường hợp giảm hưng phấn, vắng khoái cảm, co thắt âm đạo, rối loạn tiền mãn kinh - mãn kinh.

Trung tâm từng tiếp nhận một trường hợp co thắt âm đạo kéo dài tới 13 năm. Bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi nhưng trước đó chỉ tập trung điều trị các vấn đề phụ khoa, mà không được thăm khám chuyên sâu về tình dục. Do không đạt hiệu quả, bệnh nhân bỏ dở điều trị trong nhiều năm.

Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, bệnh nhân được tư vấn, hiểu rõ vấn đề bệnh lý mình đang gặp phải. Sau khi điều trị bằng tình dục liệu pháp, đến nay tình trạng co thắt âm đạo được chữa khỏi, bệnh nhân có thể có con tự nhiên.

Tháo gỡ rào cản tâm lý, giúp phụ nữ vượt qua rối loạn tình dục

Theo ThS Nguyễn Quốc Linh, yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng trong tất cả các giai đoạn của hoạt động tình dục nữ. Những vấn đề rối loạn tình dục nữ, điển hình như co thắt âm đạo không chỉ gây khó khăn về thể chất mà còn để lại tác động sâu sắc về tâm lý, khiến phụ nữ hình thành cảm giác lo lắng, sợ hãi và né tránh quan hệ.

Bên cạnh đó, rào cản văn hóa, xã hội cũng là yếu tố lớn. Trong nhiều trường hợp, phụ nữ thường e ngại thể hiện mong muốn tình dục do những định kiến xã hội về việc phụ nữ “không nên thể hiện quá chủ động” trong đời sống tình dục.

Điều này khiến họ khó cởi mở cảm xúc, dẫn đến khó đạt khoái cảm và giảm chất lượng quan hệ. Một số trường hợp nghiêm trọng còn xuất hiện nỗi sợ bộ phận sinh dục nam giới, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình.

ThS Tâm lý Nguyễn Quốc Linh chia sẻ về vấn đề “Rối loạn tình dục nữ dưới lăng kính tâm lý học” (Ảnh: BTC).

Thạc sĩ Nguyễn Quốc Linh nhấn mạnh: “Để đạt được sự hòa hợp và thăng hoa trong đời sống tình dục, cần có sự thấu hiểu từ hai phía, không chỉ trong chuyện phòng the, mà còn trong tâm hồn và những vấn đề chung của cuộc sống. Chỉ khi thực sự hiểu nhau, các cặp đôi mới có thể đạt được sự đồng điệu và hạnh phúc trọn vẹn”.

Ngoài 2 đề tài nghiên cứu đến từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia đến từ cả 3 đầu cầu Bắc - Trung - Nam.

Cụ thể là Báo cáo “Tổng quan và thực trạng rối loạn tình dục nữ: Từ im lặng đến hành động” của PGS.TS.BS Nguyễn Quang - Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Báo cáo “Sức khỏe tình dục nữ: Tối ưu hóa chăm sóc sức khỏe sinh sản” của PGS.TS.BS Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh - Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế; Báo cáo “Những dấu hiệu rối loạn tình dục thường gặp ở phụ nữ - Khi nào nên tư vấn và chuyển tuyến?” của TS.BS Ngô Thị Yên - Ủy viên Ban chấp hành Hội Y học Giới tính Việt Nam.