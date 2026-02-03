Công ty Sago Food thừa nhận thịt quá hạn, TPHCM kiểm tra 9 đơn vị khác

Công ty Sago Food thừa nhận thịt quá hạn

Liên quan đến vụ việc công ty Sago Food nghi đưa thịt không đảm bảo an toàn vào suất ăn học đường, trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 3/2, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, công ty nêu trên thừa nhận thịt dùng chế biến suất ăn cung cấp cho trường học đã hết hạn sử dụng.

Do đó, cơ quan chức năng đang tiến hành kết luận và lập biên bản xử phạt vi phạm theo quy trình, bỏ qua bước kiểm nghiệm mẫu. Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) cũng tiếp tục kiểm tra, truy xuất nguồn gốc 9 đơn vị cung cấp hàng cho Sago Food.

Hình ảnh phụ huynh chụp lại khi đi khảo sát bếp ăn tại nhà cung cấp Sago Food (Ảnh: P.H).

Trước đó, vào ngày 28/1, sau khi có thông tin phản ánh, đoàn kiểm tra của Sở ATTP phối hợp Công an, UBND và Trạm Y tế xã Hiệp Phước (TPHCM) tiến hành làm việc đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food - địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TPHCM).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận, trong số hàng hóa nguyên liệu đang lưu trữ có 371kg thịt gia súc, gia cầm (gồm 51kg sườn cốt lết đông lạnh, 200kg da gà đông lạnh, 120kg ức gà nạc không da đông lạnh) được đựng trong túi nilon, không có nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Đại diện Sago Food trình bày, các nguyên liệu này mua của Công ty TNHH Hai thành viên Thiên Bảo Food trong ngày 26/1, có thời hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất, với nhiệt độ bảo quản là -10°C. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định.

“Sau Tết Nguyên đán, Sở sẽ làm chuyên đề kiểm tra công ty cung cấp suất ăn cho trường học”, bà Phạm Khánh Phong Lan thông tin thêm.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

“Nhắm mắt làm thuê” là hành vi tiếp tay cho vi phạm

Trong vòng một tháng trở lại đây, nhiều đường dây thực phẩm bẩn được cơ quan chức năng nhiều tỉnh thành cả nước phanh phui. Tại TPHCM - địa phương duy nhất có Sở ATTP - phát hiện hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô lớn không đảm bảo chất lượng.

Sau những vụ việc đã qua, dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi. Trong đó, có vấn đề trách nhiệm của cơ quan quản lý lẫn biện pháp đảm bảo ATTP cho người dân, khi dịp Tết Nguyên đán đã cận kề.

Giám đốc Sở ATTP TPHCM cho biết, hiện nay công tác thanh kiểm tra còn gặp nhiều rào cản. Việc phải lập kế hoạch hằng năm, xin phê duyệt danh sách và thông báo trước cho doanh nghiệp khiến hiệu quả phát hiện vi phạm bị hạn chế.

Khi có lịch báo trước, nhiều cơ sở có thời gian “chuẩn bị” để đối phó. Trong khi đó, thanh tra đột xuất lại phải giải trình nhiều thủ tục, gây tâm lý e ngại cho lực lượng thực thi. Điều này làm giảm tính răn đe và khó phát hiện vi phạm thực chất.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra còn thiếu về số lượng lẫn có những hạn chế về chuyên môn. Việc chấm dứt hoạt động thanh tra sở, ngành khiến công tác giám sát tập trung chủ yếu ở cấp tỉnh, thành phố.

Ở cấp phường, xã, lực lượng chức năng còn mỏng, chưa đủ mạnh để duy trì kiểm tra thường xuyên. Điều này tạo ra khoảng trống trong quản lý, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.

Lực lượng chức năng ở TPHCM trong một lần đi kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm (Ảnh: NT).

Trong một số sự việc, bà Phong Lan cho rằng, việc chậm công bố thông tin khiến doanh nghiệp có thời gian tẩu tán hàng hóa, trong khi người dân vẫn tiếp tục sử dụng mà không hay biết. Điều này làm gia tăng nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng và đặt cơ quan quản lý vào thế bị động.

Lãnh đạo Sở ATTP nhận định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là một chuỗi liên hoàn, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, bảo quản đến phân phối. Không thể bù đắp cho nguyên liệu bẩn bằng việc “gia nhiệt”, đun sôi hay xử lý ở khâu cuối, bởi vi khuẩn, virus và độc tố có thể tồn tại ngay cả khi nấu chín.

Ngoài ra, trách nhiệm không chỉ thuộc về cơ quan quản lý mà còn của chính các nhà máy và đơn vị gia công. Các bên cần chủ động phát hiện, báo cáo vi phạm để cơ quan có thẩm quyền kịp thời vào cuộc xử lý. Việc “nhắm mắt làm thuê”, chỉ làm theo yêu cầu của chủ hàng mà không quan tâm đến tiêu chuẩn và nguồn gốc nguyên liệu, là hành vi tiếp tay cho vi phạm.

Trong bối cảnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân đến gần, Giám đốc Sở ATTP TPHCM cho biết đã tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP TPHCM ban hành kế hoạch kiểm soát trước, trong và sau Tết.

Ba trọng tâm của kế hoạch này bao gồm: tăng cường thanh kiểm tra nguyên liệu và khâu phân phối; phòng ngừa, xử lý nhanh ngộ độc thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn.

Bà Phong Lan khẳng định, thị trường Tết luôn dồi dào hàng hóa, từ siêu thị, cửa hàng tiện ích đến chợ truyền thống. Người dân nên mua sắm, dự trữ có chừng mực, tránh tích trữ quá nhiều và bảo quản không đúng cách.

Đồng thời, cần tuyệt đối tránh uống rượu không rõ nguồn gốc, cồn công nghiệp và không sử dụng thực phẩm đã hư hỏng, để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.