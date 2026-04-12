Cháy nhà trọ làm 7 người thương vong ở TPHCM: Nhiều ca nặng, có trẻ 1 tuổi

Sáng 12/4, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí về công tác đáp ứng y tế trong vụ cháy nhà trọ rạng sáng cùng ngày ở phường Tân Thới Hiệp (TPHCM), khiến 7 người thương vong.

Theo đó, lúc 3h51, Tổng đài Cấp cứu 115 tiếp nhận thông tin từ lực lượng công an về vụ cháy nhà trọ tại trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp).

Ngay lập tức, điều phối viên đã kích hoạt mạng lưới, điều động 4 xe cấp cứu từ các Trạm vệ tinh (gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Gò Vấp, Bệnh viện Hồng Đức 3, Bệnh viện Tâm Trí) đến hiện trường.

Đồng thời, hệ thống đã thực hiện liên thông thông tin với lực lượng 114 (Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ),

Về tình hình nạn nhân, trước khi lực lượng y tế đến, đã có 7 nạn nhân được công an và người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung Mỹ Tây (trong đó có 2 ca tử vong trước khi vào viện).

Cụ thể, nhóm 5 nạn nhân đang được theo dõi, điều trị y tế gồm anh L.V.C. (SN 1997), anh N.D.L. (SN 2001), chị N.M.Y. (SN 2002), anh Đ.G.H. (SN 2005) và bé gái tên C.N.N.D.A. (SN 2025).

Hai người tử vong là anh N.N.B. (SN 2000, quê Cà Mau) và chị N.T.L.H. (SN 2002, quê Vĩnh Long).

Đến 4h30, nhận được yêu cầu từ Bệnh viện Trung Mỹ Tây, Tổng đài Cấp cứu 115 tiếp tục điều phối kíp cấp cứu của Bệnh viện Gò Vấp và Bệnh viện Hồng Đức 3 đang ứng trực tại hiện trường sang hỗ trợ chuyển viện cho các nạn nhân nặng.

Cụ thể, 4 nạn nhân người lớn đã được các kíp cấp cứu của các bệnh viện chuyển về Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Trong đó, có 2 trường hợp ghi nhận tình trạng suy hô hấp, đã được xử trí cấp cứu kịp thời trong quá trình di chuyển.

Riêng bé gái sinh năm 2025 được Bệnh viện Trung Mỹ Tây thực hiện chuyển viện chuyên khoa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bệnh viện Nhân dân 115 (Ảnh: Hoàng Lê).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 3h ngày 12/4, người dân phát hiện đám cháy tại dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp), liền hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm dãy trọ khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát phát hiện hai người tử vong ở trong một phòng trọ và 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.