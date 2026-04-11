Chàng trai bỗng bị hủy xương vùng mặt, suýt mất mạng sau khi chảy mũi đục

Bỗng phát hiện bị hủy xương xoang, nguy hiểm tính mạng

Hoàng Minh H. (20 tuổi, ngụ TPHCM) đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM khám vì sưng nề vùng trán phải, lan xuống mi mắt phải.

Theo bệnh sử, trước đó 4 ngày, bệnh nhân khởi phát tình trạng chảy mũi mủ đục bên phải kèm nhức đầu dữ dội vùng trán. Bệnh nhân tự uống thuốc điều trị ngoại trú nhưng triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng nề hơn.

Qua thăm khám và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt nhưng có nhiều dịch mủ đục chảy từ khe giữa mũi bên phải, niêm mạc mũi phù nề nhiều. Ảnh CT mũi xoang cho thấy chàng trai có viêm đa xoang hai bên.

Đặc biệt, bệnh nhân có tổn thương viêm lan từ xoang trán phải ra phần mềm vùng trán, kèm hình ảnh hủy xương ở thành trước xoang trán, vẹo vách ngăn mũi trái và quá phát cuốn mũi dưới hai bên. Đây là dấu hiệu điển hình của biến chứng Pott's Puffy Tumor (PPT).

Bệnh nhân lúc đến khám sưng phồng vùng trán và nề đỏ mi trên mắt (Ảnh: BV).

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực bằng kháng sinh phổ rộng và thuốc kháng viêm đường tĩnh mạch. Việc này giúp kiểm soát nhanh tình trạng nhiễm trùng và giảm phù nề niêm mạc, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc phẫu thuật.

Một ngày sau, TS.BSCKII Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng khoa Mũi xoang cùng ê-kíp tiến hành phẫu thuật nội soi có hỗ trợ của hệ thống định vị 3 chiều để tiếp cận an toàn, mở rộng lỗ thông các xoang, bơm rửa và hút sạch mủ đục, qua đó dẫn lưu triệt để ổ nhiễm trùng từ bên trong cho chàng trai.

Kết quả cấy mủ trong mũi xác định tác nhân gây nhiễm trùng cho bệnh nhân là vi khuẩn tụ cầu. Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục rất tốt, vùng trán và hốc mắt phải hết sưng hoàn toàn, không còn nhức đầu hay chảy mũi.

Lời cảnh báo cho người bệnh viêm xoang không điều trị đúng mức

TS.BSCKII Nguyễn Minh Hảo Hớn cho biết, về mặt thuật ngữ y khoa, chữ "Tumor" trong tình trạng Pott's Puffy Tumor thường khiến nhiều người nhầm lẫn là khối u ác tính. Tuy nhiên, đây thực chất là một biến chứng nhiễm trùng nặng, đặc trưng bởi tình trạng viêm tủy xương trán và hình thành ổ áp xe sưng phồng dưới màng xương.

"Khi lỗ thông xoang tắc nghẽn, áp lực mủ tăng cao. Vi khuẩn không chỉ ăn mòn xương tạo ổ áp xe sưng phồng dưới da, mà còn có thể theo đường tĩnh mạch đi ngược vào hệ thần kinh trung ương, gây áp xe não hoặc viêm màng não.

Trường hợp của bệnh nhân trên có sự hiện diện của tế bào liên xoang trán rất khó tiếp cận, kết hợp với tình trạng viêm phù nề cấp tính bít tắc hoàn toàn, khiến việc tìm đường vào ổ mủ vô cùng khó khăn", bác sĩ Hớn phân tích.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn khám cho bệnh nhân sau mổ (Ảnh: BV).

PGS.TS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM chia sẻ, theo y văn thế giới, đến 72% bệnh nhân trẻ tuổi mắc biến chứng trên có kèm theo tổn thương lan vào nội sọ.

"Pott's Puffy Tumor là biến chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, chủ yếu xảy ra ở người trẻ, nhất là nam thanh thiếu niên có bệnh lý viêm mũi xoang không điều trị đúng mức. Bệnh khởi phát từ các triệu chứng rất thông thường như chảy mũi đục, nghẹt mũi, nhức đầu nên dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu.

Rất may, trường hợp này đã được phát hiện sớm khi nhiễm trùng chưa hủy thành sau xoang trán để lan vào nội sọ gây áp xe não - màng não. Trước thời đại kháng sinh, tỷ lệ tử vong của bệnh cảnh này được ghi nhận lên tới hơn 60%", PGS.TS Lê Trần Quang Minh chia sẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có những dấu hiệu như nhức đầu vùng trán nhiều ngày (không giảm khi uống thuốc), sưng nề, tấy đỏ đột ngột vùng trán, chân mày hoặc quanh mắt, chảy mũi mủ đục một bên kèm sốt, lừ đừ, mệt mỏi... cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để được phát hiện bệnh và can thiệp kịp thời.