Nghi bị chó dại cắn, người đàn ông vẫn từ chối tiêm phòng

Chiều 10/4, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành y tế cùng chính quyền địa phương đang vận động ông T.C. (33 tuổi, trú tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) đi tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại.

Trước đó, ngày 2/4, một con chó nặng khoảng 13kg, xuất hiện gần bãi tắm Phú Thọ 3 (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk). Con chó hung dữ, có biểu hiện nghi bệnh dại đã xông vào cắn 5 người đi bộ trên đường, trong đó, ông T.C. bị cắn vào bắp chân.

Tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó tại Đắk Lắk (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Sau sự việc, 4 người đã đến cơ sở y tế để tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại, riêng ông T.C. không chịu đi tiêm phòng mà cho rằng chỉ cần sử dụng thuốc nam.

Theo cơ quan chức năng, con chó sau đó bị người dân đánh chết và chôn lấp nên không thể lấy mẫu xác định bệnh nhưng không loại trừ vật nuôi này mắc dại.

Cơ quan chức năng đang vận động ông C. đi tiêm phòng dại và thông tin đặc điểm nhận diện của con chó kể trên để người dân chủ động tiêm phòng trong trường hợp đã bị chó cắn.

"Dù cơ quan chức năng đến tận nhà tích cực vận động, ông C. vẫn chủ quan, chưa chịu đi tiêm. Do không có quy định cưỡng chế người nghi bị chó dại cắn đi tiêm vaccine nên chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền, vận động ông C. để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra", lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Chính quyền địa phương đã đưa xe taxi đến tận nhà ông T.C. đồng thời hỗ trợ kinh phí tiêm phòng nhưng người đàn ông này vẫn không hợp tác.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tình hình bệnh dại trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, tại nhiều địa phương, người dân vẫn còn chủ quan, chưa tiêm phòng cho vật nuôi, làm gia tăng nguy cơ phát sinh ổ dịch.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh này ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh dại, trong đó, một trường hợp tử vong.