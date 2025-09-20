Sản phụ 39 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 20/9, một nguồn tin xác nhận, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một trường hợp sản phụ mang thai 40 tuần tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/9 sản phụ L.T.A.N. (39 tuổi, trú tại xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) được chuyển từ Bệnh viện Đại học Tây Nguyên đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán thuyên tắc ối.

Sản phụ cùng thai nhi được ghi nhận đã tử vong sau nhiều giờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Trương Nguyễn).

Thời điểm nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sản phụ N. hôn mê, tím tái, đồng tử giãn, huyết áp không đo được và được cấp cứu khẩn.

Sản phụ sau đó chuyển qua khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện trong tình trạng hôn mê, thở máy qua nội khí quản, chảy máu nhiều vùng mũi, miệng, phù nề và xuất huyết tại các vị trí lấy máu.

Dù các y, bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hồi sức tim phổi nhưng sản phụ tử vong vào lúc 20h55 cùng ngày. Thai nhi được xác định tử vong trong quá trình chuyển dạ.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chẩn đoán sản phụ ngưng hô hấp tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân, theo dõi thuyên tắc ối, rối loạn đông máu nặng.

Bệnh viện cũng làm báo cáo về vụ việc gửi Sở Y tế Đắk Lắk và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.