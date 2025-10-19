6 người nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi uống 3 ly rượu

Chiều 19/10, ông Nguyễn Thịnh Khuyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An), cho biết bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ khi nhận tin báo về 6 trường hợp nghi ngộ độc rượu từ tuyến dưới.

Khoảng 12h cùng ngày, 6 bệnh nhân nam được Trạm Y tế xã Sơn Lâm, Công an xã Sơn Lâm đưa đến bệnh viện trong tình trạng co giật, hôn mê, có trường hợp ngừng thở.

Ê- kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương đã thực hiện quy trình cấp cứu khẩn cấp, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc... cho các bệnh nhân.

Sau cấp cứu, cả 6 bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị chuyên sâu.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày 6 người đàn ông nêu trên ăn cơm, uống rượu ngâm một số loại thân, rễ cây. Sau khi uống mỗi người 3 ly nhỏ, những người này xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc.

Trung tâm Y tế Dự phòng Thanh Chương đang phối hợp chính quyền xã Sơn Lâm điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc. Bình rượu thuốc cũng đã được niêm phong để làm rõ vụ việc.