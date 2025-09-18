Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn vụ máy hỏng vẫn tán sỏi cho hàng trăm ca ở Đắk Lắk

Chiều 18/9, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Đắk Lắk liên quan đến sự việc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên hỏng máy laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

Bộ Y tế đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế. Mặc dù vậy, Bộ Y tế vẫn chưa nhận được báo cáo về vụ việc này.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên - nơi diễn ra sự việc (Ảnh: BV).

Theo đó, Bộ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cần kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh viện phải rà soát quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế và kỹ thuật tán sỏi.

Đồng thời, kiểm tra điều kiện khám chữa bệnh, cung ứng thuốc, thiết bị y tế, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế, báo cáo hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Nếu có vi phạm, cần kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) phải được làm rõ trách nhiệm và bị kiểm điểm. Các chi phí khám, chữa bệnh BHYT không đúng quy định (nếu có) cần được xem xét thu hồi.

UBND tỉnh Đắk Lắk cần chỉ đạo kiểm tra toàn diện các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, thiết bị y tế và các hoạt động chuyên môn cần được rà soát để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Quản lý bảo hiểm y tế phải tuân thủ đúng pháp luật.

Mọi vi phạm, nếu có, phải bị xử lý nghiêm. Đồng thời, cần đảm bảo các cơ sở y tế đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

UBND tỉnh Đắk Lắk phải công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế) trước 13h00 ngày 19/9.

Như Dân trí phản ánh, ngày 22/7, Sở Y tế Đắk Lắk phát hiện tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, có 480 ca tán sỏi laser được thực hiện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẳng định, bệnh viện đã lập tổ kiểm tra, xác định trong số 480 ca bệnh, có 255 bệnh nhân không sử dụng máy tán sỏi laser nhưng các bác sĩ vẫn áp mức giá của máy tán sỏi này trong thực hiện phẫu thuật.

Ngày 18/9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết bệnh viện đã kỷ luật 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng và xử phạt hành chính 20 cá nhân có liên quan trong vụ việc theo quy định.

"Bệnh viện không bao che dung túng cho những sai phạm đã xảy ra và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để khắc phục chi phí liên quan. Chúng tôi khẳng định bệnh viện không trục lợi quỹ bảo hiểm y tế", ông Giáp nhấn mạnh.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Sở đã có báo cáo Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk về sự việc này; đồng thời chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan công an để có căn cứ xử lý cá nhân, tổ chức liên quan.