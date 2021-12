Rau quả giàu vitamin C tốt cho bệnh nhân ung thư

Dân trí Vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể trong và sau khi điều trị ung thư. Các bác sĩ khuyến khích bệnh nhân ung thư ăn nhiều rau xanh có hàm lượng vitamin C cao.

Theo Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K, vitamin C là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể con người không tự sản xuất được mà cần bổ sung từ thực phẩm. Vitamin C có nhiều trong các loại rau tươi và quả mọng, quả có múi.

Vitamin C có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể con người, đặc biệt là với bệnh nhân ung thư.

Cụ thể, vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể trong và sau khi điều trị ung thư. Vitamin C giúp tăng cường sản xuất tế bào lympho và tế bào thực bào, giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt rất giàu vitamin C.

Vitamin C cũng giúp các tế bào này hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ chúng khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do.

Vitamin C là một phần thiết yếu của hệ thống phòng thủ của da. Nó được vận chuyển tích cực đến da để hoạt động như một chất chống oxy hóa và giúp tăng cường các rào cản của da chống lại các tác hại bên ngoài như vi khuẩn, tia xạ....

Vì thế, với vết loét do tì đè, uống nhiều vitamin C cũng có tác dụng điều trị, rút ngắn thời gian làm lành vết loét.

Không những vậy, vitamin C giúp hấp thụ sắt từ thực phẩm. Trên thực tế, chỉ cần tiêu thụ 100 mg vitamin C có thể cải thiện sự hấp thụ sắt lên 67%. Ngoài ra, Vitamin C còn giúp điều chỉnh quá trình vận chuyển và lưu trữ sắt trong cơ thể. Do đó nó hỗ trợ điều trị tình trạng thiếu máu - một tác dụng phụ phổ biến của hóa trị liệu. Nghiên cứu trên nhóm trẻ em bị thiếu máu do thiếu sắt nhẹ cho thấy việc bổ sung Vitamin C có thể cải thiện tình trạng thiếu máu.

Các bác sĩ lưu ý, cơ thể con người không dự trữ hoặc tự sản xuất Vitamin C nên chúng ta cần tiêu thụ thực phẩm giàu Vitamin C hàng ngày để bổ sung vitamin C cho cơ thể.

Khuyến cáo của Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam, một người trưởng thành cần 65-80mg vitamin C mỗi ngày.

Lý tưởng nhất vẫn là bổ sung vitamin C qua tiêu thụ thực phẩm. Có nhiều loại rau, quả có hàm lượng Vitamin C cao trong 100 g như: rau ngót (185mg), rau mùi tàu (177mg), rau mùi ta (140mg), rau dền đỏ (89mg), rau mồng tơi (72 mg), ổi (200mg), bưởi (95mg), chanh (77mg), kiwi (70mg), cam (40mg), dâu tây (60mg), đu đủ chín (54mg),...

Với rau quả giàu vitamin C, nên nhặt, gọt vỏ rồi rửa nguyên cả lá, củ, quả rồi mới thái, thái xong nấu ngay và nấu xong ăn ngay. Nếu phải bảo quản rau quả tươi cần để trong ngăn mát của tủ lạnh hoặc nơi tối, mát.

Các bác sĩ khuyến khích bệnh nhân ung thư bổ sung vitamin C từ nguồn thực phẩm, rau củ quả. Còn trong trường hợp cần bổ sung vitamin C dạng thuốc cần phải có chỉ định của bác sĩ. Bởi nếu bổ sung quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến những tác dụng phụ như tiêu chảy và buồn nôn, nghiêm trọng hơn là hiện tượng ứ sắt và sỏi thận (sỏi oxalate canxi).

Tú Anh