Vụ 800 tấn mì tươi trộn hóa chất: Người dùng đối mặt với nguy cơ gì?

Như Dân trí đã đưa tin, trong 3 năm qua, hộ kinh doanh Châu Phát ở TPHCM đã sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất bị cấm trong sản xuất thực phẩm để tạo màu sắc bắt mắt cho thực phẩm.

Cụ thể, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn borax (hàn the), soda, dung dịch silicate để tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mì sợi. Đây đều là những hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Nhóm đối tượng cầm đầu đã thừa nhận sử dụng chất cấm để sản xuất mì sợi trong khoảng 10 năm. Riêng trong 3 năm qua, cơ sở này đã xuất bán khoảng 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.

Các đối tượng pha trộn hóa chất để ngâm mì (Ảnh: Công an cung cấp).

Natri Silicate (Na2SiO3) hay còn gọi thủy tinh lỏng là một hợp chất gồm các ion natri và anion silicat thường được dùng trong công nghiệp làm keo, chất kết dính và chống thấm.

Na2SiO3 được sử dụng chủ yếu trong sản xuất vật liệu xây dựng, chất tẩy rửa, giấy, dệt may và nhiều lĩnh vực khác.

BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Hải Long).

Theo BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc sử dụng hàn the không đúng cách với liều lượng quá mức cho phép sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, cụ thể như sau:

Khi người dùng ăn phải thực phẩm có chứa hàn the, cơ thể có khả năng đào thải khoảng 70%. Phần còn lại sẽ được cơ thể tích tụ trong các cơ quan nội tạng, đến lúc lượng hàn the lên đến 5g sẽ gây ngộ độc cấp và mãn tính, thậm chí trong một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong.

Đối với người có sức khỏe đường ruột yếu ăn phải thực phẩm có chứa hàn the sẽ gây ra triệu chứng tiêu chảy, đau bụng hoặc nôn mửa. Lâu dần chất độc tích tụ trong gan sẽ dẫn đến hại gan và suy nhược cơ thể.

Hàn the gây ra sự kích thích đến hệ thần kinh và có thể dẫn đến trầm cảm. Riêng cơ quan thận phải lọc nhiều chất độc lâu ngày sẽ suy yếu và rối loạn chức năng thận.

Ngoài ra, một số tác hại khác có thể có của hàn the như gây rụng tóc, rối loạn kinh nguyệt, rất nguy hiểm cho trẻ em và thai nhi.