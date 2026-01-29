Nhiều đường dây thực phẩm bẩn bị phát hiện, TPHCM kiểm tra 1.320 cơ sở

Ngày 29/1, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đang triển khai các hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân năm 2026, trên cơ sở Quyết định kiểm tra đã ban hành của UBND TPHCM.

Theo kế hoạch mới nhất, từ nay đến hết ngày 31/3, Giám đốc Sở ATTP TP.HCM sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra chuyên trách. Các đoàn này sẽ tiến hành làm việc tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố.

Lực lượng Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Ảnh: QLTT).

Các mặt hàng và cơ sở được ưu tiên kiểm tra bao gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm, cùng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trong quá trình kiểm tra, các Đoàn sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Việc lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm sẽ do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định, dựa trên tình hình thực tế và nguy cơ mất ATTP tại địa điểm kiểm tra.

Mọi hành vi vi phạm được phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với các vi phạm thuộc thẩm quyền của Sở ATTP, Đoàn kiểm tra sẽ lập hồ sơ và kịp thời tham mưu Giám đốc Sở xử lý. Trường hợp vi phạm không thuộc thẩm quyền của Sở, hồ sơ sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

Tổng cộng 1.320 cơ sở sẽ nằm trong danh sách kiểm tra đợt này, bao gồm các công ty sản xuất, chế biến thực phẩm, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị và trung tâm thương mại lớn nhỏ trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, trong hai ngày 29-30/1, Sở ATTP còn phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức tập huấn về hướng dẫn ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm, cũng như kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh chỉ vài tuần gần đây, lực lượng công an TP.HCM và cả nước liên tục phát hiện nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, mất an toàn với quy mô lớn.

Điển hình là vụ phát hiện đường dây sản xuất mì trộn hóa chất, hàn the tại hộ kinh doanh Châu Phát (quận Tân Phú cũ), ước tính đã đưa ra thị trường 800 tấn sản phẩm trong 3 năm.

Một vụ khác là đường dây ngâm ốc bươu bằng thủy tinh lỏng hơn 3.000 tấn, do đối tượng Huỳnh Văn Trường cầm đầu, với sạp tiêu thụ tại chợ Bình Điền.

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng TP.HCM cũng liên tiếp phát hiện sai phạm tại nhiều kho hàng, điểm kinh doanh thực phẩm, bao gồm vụ tạm giữ hơn 18 tấn thịt bò vụn, lòng bò các loại không rõ nguồn gốc, không có hồ sơ công bố chất lượng và chứng từ hợp pháp.

Thực trạng này cho thấy nguy cơ mất ATTP đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm.