Bên trong khoang mũi sưng nề của người Hà Nội giữa cao điểm ô nhiễm

Chỉ sau vài phút ra ngoài, nhiều người đã cảm thấy cổ họng rát, mũi khô rồi nhanh chóng chuyển sang nghẹt.

Tại khu vực chờ khám Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, nhiều bệnh nhân liên tục lau mũi, hắng giọng, thở bằng miệng. Theo ghi nhận tại đây, phần lớn bệnh nhân đến khám vì các triệu chứng ngạt mũi, chảy dịch, ho kéo dài, đau đầu và nặng mặt.

Anh Hưng, 38 tuổi, lái xe công nghệ, đến viện sau gần một tuần mũi luôn trong tình trạng tắc nghẽn.

“Ban ngày còn chịu được, tối nằm xuống là nước mũi chảy xuống họng, khạc mãi không hết”, anh nói. Công việc buộc anh phải chạy xe suốt nhiều giờ trên các trục đường đông xe và nhiều bụi.

Khi nội soi, bác sĩ nhận thấy niêm mạc mũi của anh phù nề, dịch xoang ứ đọng.

Theo ThS.BS Nguyễn Thành Quân, Phó trưởng khoa Thính Thanh học, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, khói bụi và ô nhiễm không khí là một trong những yếu tố làm niêm mạc mũi bị kích thích, dễ phù nề và tăng tiết dịch. Nếu tình trạng này kéo dài, dịch ứ lại sẽ tạo điều kiện cho viêm mũi và viêm xoang.

Ngồi ở hàng ghế chờ phía ngoài phòng khám, chị Thu, 45 tuổi, làm nghề giao hàng tự do, cho biết mũi chị nghẹt và đau đầu nhiều ngày nay.

“Lúc đầu chỉ sổ mũi, sau thì nặng mặt, tối đến ho nhiều hơn”, chị nói.

Kết quả nội soi cho thấy các hốc xoang của chị đọng dịch, niêm mạc mũi đỏ và phù nề.

Theo BS Quân, trong thời điểm giao mùa, khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, kết hợp với môi trường không khí kém, các bệnh lý mũi xoang thường gặp hơn, đặc biệt ở những người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi.

Lan, 22 tuổi, sống tại Long Biên, đến viện vì ho liên tục suốt 4 ngày, kèm cảm giác tức ngực. Cô đã tự uống thuốc nhưng không cải thiện.

Khi nội soi, bác sĩ phát hiện dòng dịch từ xoang mũi chảy xuống thành sau họng. Chính lượng dịch này kích thích cổ họng, gây ho kéo dài.

Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp ban đầu chỉ là viêm mũi do virus, chảy mũi trong. Nếu không được xịt rửa và xử trí sớm, dịch sẽ ứ lại, dễ dẫn tới bội nhiễm và viêm mũi xoang cấp.

Ở một phòng khám khác, Bảo An, 14 tuổi, sống tại Bắc Ninh, đến viện vì nghe kém khi ngồi học. Tuy nhiên, khi nội soi mũi, bác sĩ phát hiện niêm mạc mũi sưng đỏ, dịch đặc và xoang có mủ. Em được chẩn đoán viêm mũi họng kèm bội nhiễm vi khuẩn.

Theo bác sĩ, trẻ em là nhóm nhạy cảm với các yếu tố môi trường, đặc biệt là bụi mịn và thời tiết ẩm lạnh, nên dễ bị viêm mũi họng và viêm xoang hơn người lớn.

ThS.BS Nguyễn Thành Quân cho biết Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương mỗi ngày tiếp nhận khoảng 800 đến 1.200 lượt khám. Trong những thời điểm thời tiết thay đổi và chất lượng không khí xấu, các bệnh lý mũi xoang và viêm mũi dị ứng thường gặp nhiều hơn so với những giai đoạn khác.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như ngạt mũi, chảy mũi kéo dài, dịch mũi đặc, sốt, đau đầu hoặc ho dai dẳng do vướng họng, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám.

Những người phải thường xuyên ra ngoài đường nên đeo khẩu trang đạt chuẩn, vệ sinh mũi bằng dung dịch nước muối và uống đủ nước ấm để hạn chế nguy cơ viêm mũi xoang trong những ngày không khí ô nhiễm.

