Cảnh sát phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 27/1, Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra 5 kho lạnh trên địa bàn, phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo công an, số thực phẩm trên gồm: chân gà rút xương, nầm heo, tràng trứng, trứng non, bao tử ếch, lạp xưởng nướng đá, bột ớt Trung Quốc, mực trứng, mực một nắng nhúng đá và nhiều loại thực phẩm đông lạnh khác.

Lực lượng công an phối hợp kiểm tra, thu giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua đấu tranh, chủ các kho lạnh khai nhận đã lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán để thu mua số hàng không rõ nguồn gốc trên các nền tảng mạng xã hội với giá rẻ.

Sau đó, các đối tượng thuê xe khách vận chuyển hàng từ Hà Nội và một số chợ dân sinh về tập kết tại kho lạnh, rồi phân phối cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để tiêu thụ.

Công an phường Hạc Thành đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 xử phạt vi phạm hành chính gần 100 triệu đồng đối với 5 chủ kho lạnh, đồng thời làm thủ tục tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa.

Thời gian qua, Công an phường Hạc Thành đã chủ động phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền phạt 56 triệu đồng.

Số hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công an khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyệt đối không mua bán, kinh doanh hoặc sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh, hàng xách tay không có hóa đơn, chứng từ.

Đối với người tiêu dùng, cần cảnh giác với thực phẩm có giá rẻ bất thường, không nhãn mác và chỉ nên mua hàng tại các cơ sở uy tín, có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc, nhất là trong dịp lễ, Tết.